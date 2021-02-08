حلم الغلابة أصبح حقيقة في القليوبية.. تطوير 11 منطقة عشوائية بشبرا

حظيت محافظة القليوبية خلال الفترة الماضية بطفرة في مجال تطوير العشوائيات، لإنقاذ أكثر من 10 آلاف أسرة تقطن 11 منطقة عشوائية غير آمنة، أسفل خطوط الضغط العالى بشبرا الخيمة بمحافظة القليوبية.

جهودالرئيس السيسي حولت حلم الأهالي إلى حقيقة بتحويل الأسلاك الهوائية التي أنشئت فى ستينات القرن الماضي إلي كابلات أرضية بعد سنوات طويلة من تجاهل الأجهزة المعنية.

اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، قال إن المحافظة نفذت توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى للقضاء على العشوائيات والمناطق غير الآمنة عبر مشروع إحلال كابلات الضغط العالي الهوائية المارة أعلى 11 منطقة بحى شرق شبرا الخيمة بطول 6 كيلو مترات، بأخرى أرضية بمسار آخر داخل حدود محافظة القاهرة بتكلفة ٧٥٠ مليون جنيه بالتنسيق مع وزارة الكهرباء وصندوق تطوير المناطق العشوائية ومحافظة القاهرة.

وأشار المحافظ الى أن الكابلات تبدأ من محطة توليد شمال القاهرة وتنتهي بمحطة هليوبوليس وتم تحديد المسار الأرضى بتلك الكابلات بالتنسيق مع وزارة الكهرباء والانتهاء من رفع كافة الأسلاك الهوائية.

الدكتور اسلام رجب، مدير وحدة تطوير العشوائيات بالمحافظة، أكد أن المشروع ساهم في إزالة الخطورة عن 15 منطقة غير آمنة بينها 11 منطقة بنطاق حي شرق شبرا الخيمة بالقليوبية وهي «خلف نادى البلاستيك وإبراهيم لطفى وعزبة سليم و عزبة الصعايدة ومدينة السلام و الفتح والفيلا و بهتيم وعزبة المرجوشى ومساكن إسكو وعزبة العرب، و 4 مناطق بنطاق مناطق السد العالي والسلام بمحافظة القاهرة».

وأضاف أن تلك المناطق كانت مدرجة بالخريطة القومية للمناطق العشوائية غير الآمنة والآن أصبحت أمنة تمام، مشيرا إلى حصر سكان منطقة «عشش البكري»، على ترعة الاسماعيلية بحي شرق شبرا الخيمة وتوزيع استمارات عليهم تمهيدا لتطويرها، وأشار إلى أن المنطقة عبارة عن مبانٍ متنوعة ما بين الحوائط الحاملة ووحدات خشبية منذ عشرات السنين على قطعة أرض أملاك ري بمساحة 4170 م2، تضم 38 منزلا و50 أسرة.

ولفت «رجب»، إلى التنسيق مع وزارة الري لتنفيذ مخطط التطوير بالتنسيق مع صندوق تطوير المناطق العشوائية مشيرا إلى أن التطوير سيشمل المنطقة بالكامل وإعادة توطين السكان مع تطوير البنية الأساسية لموقع المشروع وتحسين المرافق والخدمات اللازمة، من خلال إنشاء عمارتين سكنيتين داخل الموقع مع استغلال الدور الأرضي كوحدات تجارية.

في سياق، متصل تشهد المحافظة مشروع آخر لتطوير العشوائيات بعنوان «البنية التحتية بالمشاركة»، مع الوكالة الدولية للتعاون الألماني GIZ في إطار اتفاقية التمويل المبرمة بين الحكومة المصرية والمفوضية الأوروبية عام 2016 والعقد التنفيذي للمشروع بين وزارة الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ووكالة التعاون الألماني.

وجري الانتهاء من وضع مخططات التطوير، والإتفاق على الخطوات القادمة من ترشيح مسئول اتصال للتنسيق على مستوى المحافظة والإتفاق على آلية صياغة مسودة مذكرة التفاهم، وتشكيل فريق عمل لوضع مخططات التحسين والتطوير وتشكيل لجنة تسيير الأعمال المحلية حيث يهدف برنامج التنمية بالمشاركة في المناطق الحضرية بالتعاون مع وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية كشريك وطني إلى تعاون الإدارات المحلية ومنظمات المجتمع المدني في تحسين الخدمات والظروف البيئية لسكان المناطق الحضرية الفقيرة وذلك بميزانية 52 مليون يوروعلي مستوي الجمهورية.

وفي هذا الإطار شهدت المحافظة 6 مشروعات لتطوير العشوائيات بينها «توريد معدات إدارة المخلفات الصلبة بشبرا الخيمة والخصوص وقليوب، وأعمال رصف شوارع وتغطية وتجميل قناة الري بقليوب وأعمال إنشاء وتجهيز مدرسة جديدة بالخصوص بالإضافة إلي 13 مشروع تحسين للتعليم كمحرك لعملية التطوير، وتحسين إدارة المخلفات الصلبة والخدمات الصحية بالمحافظة، وتدريب وخلق فرص العمل للمرأة بالمحافظة وتحسين الخدمات العامة وتدريب وخلق فرص العمل الشباب».

وتأتي خطة تطوير العشوائيات ضمن إهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسي بتطوير المدن والقرى بكافة أنحاء الجمهورية لتوفير حياة كريمة للمواطن المصري حيث يولي الرئيس اهتماما كبيرا بتطوير المناطق العشوائية لما لها من مخاطر اجتماعية وأمنية وأقتصادية تهدد أمن المجتمع.

كما شارطت لمحافظة في برنامج تنمية المناطق الحضرية PDP، المنفذ من هيئة التعاون الألماني GIZ بتمويل من الاتحاد الأوروبي، لتطوير 3 مناطق عشوائية بالمحافظة، هي «عبد المنعم رياض بشبرا الخيمة، عزبة علام بالخصوص، وبحري السكة الحديد بقليوب»، للارتقاء بالبنية الأساسية والخدمات الصحية والتعليم والبيئة والنظافة، بالتعاون مع الإدارات المحلية بمنحة تقدر بحوالي 8 ملايين يورو، يتم تنفيذ جزء مقدر بقيمة 4 ملايين يورو من خلال منظمات المجتمع المدني والباقي من خلال المحافظة.

وقامت المحافظة من خلال المنحة بتطوير ٣ مناطق عشوائية بمشروعات بقيمة ٤ مليون يورو من خلال تزويدها بالخدمات اللازمة منها إنشاء مدرسة تعليم اساسي ٥٨ فصل بمنطقة عزبة علام بالخصوص و تغطية ترعة بطول ١٩٠م.

وشملت أعمال التطوير، إنشاء منطقة ترفيهية مع تغطية شوارع داخلية ببلاط الانترلوك ورصف شوارع رئيسية بمساحة ٦كم٢ بمنطقة بحري السكة الحديد بمدينة قليوب وتطوير عدد ٢ وحدة صحية نوبار وعثمان بمنطقة عبدالمنعم رياض بشبرا الخيمةمع دعم منظومة النظافة بالثلاثة مدن بمعدات نظافة و تمويل مشروع شراء معدات محطة وسيطة التي تقوم المحافظة بتنفيذها بالتعاون مع وزارة البيئة بشبرا الخيمة.