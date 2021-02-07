وزير الاتصالات: تطوير 1500 مكتب بريد خلال العام الجاري
كتب:
محمد يوسف
05:14 م | الأحد 07 فبراير 2021
وزير الاتصالات داخل المجلس
كشف الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، خطة الهيئة القومية للبريد، لتطوير المكاتب، مشيرا إلى أن المستهدف في العام الجاري، تطوير 1500 مكتب.
وأوضح في تعقيبه على ملاحظات أعضاء مجلس النواب خلال الجلسة العامة للبرلمان، أن عام 2019، شهد تطوير 800 مكتبا، وكذلك تطوير 800 آخرين في 2020.
وأكد أن مكاتب البريد واحدة من أهم منظومة تقديم الخدمات للمواطنين، لا سيما في الريف والقرى والنجوع، خصوصا تلك التي لا تتحقق فيها باقي الخدمات.
وأعلن الوزير، أن عام 2019 شهد توفير 350 صراف آلي، وفي 2020 نفس الرقم، مؤكدا أن المستهدف في العام الحالي 2021 هو الوصول إلى تركيب ألف صراف آلي.
وقال: التغلب على الزحام في العديد من مكاتب البريد على مستوى الجمهورية، يتم التعامل معه من خلال الدفع بالمكاتب المتنقلة، لاسيما في الأيام التي تشهد ذروة في طلب الخدمة من مكاتب البريد.
ووجه الوزير التحية لرئيس مجلس النواب، لحرصه على مطالبة الأعضاء الالتزام باللغة العربية في الحديث تحت قبة البرلمان.
وأحال المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، بيان الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إلى اللجان النوعية بالمجلس، لدراسة ما جاء فيه من إنجازات ومجهودات على أرض الواقع، وفقا لما ورد ببرنامج الحكومة، التي نالت الثقة عليه من الفصل التشريعي الأول من عمر مجلس النواب.
وقال جبالي: على اللجان النوعية إعداد تقرير بشأن البيان، وعرضه على هيئة مكتب المجلس، ورفع أعمال وفعاليات الجلسة العامة للمجلس، على أن تعود للانعقاد في تمام الساعة الحادية عشر من صباح غد الاثنين.