وزير الاتصالات: تطوير 1500 مكتب بريد خلال العام الجاري

كشف الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، خطة الهيئة القومية للبريد، لتطوير المكاتب، مشيرا إلى أن المستهدف في العام الجاري، تطوير 1500 مكتب.

وأوضح في تعقيبه على ملاحظات أعضاء مجلس النواب خلال الجلسة العامة للبرلمان، أن عام 2019، شهد تطوير 800 مكتبا، وكذلك تطوير 800 آخرين في 2020.

وأكد أن مكاتب البريد واحدة من أهم منظومة تقديم الخدمات للمواطنين، لا سيما في الريف والقرى والنجوع، خصوصا تلك التي لا تتحقق فيها باقي الخدمات.

وأعلن الوزير، أن عام 2019 شهد توفير 350 صراف آلي، وفي 2020 نفس الرقم، مؤكدا أن المستهدف في العام الحالي 2021 هو الوصول إلى تركيب ألف صراف آلي.

وقال: التغلب على الزحام في العديد من مكاتب البريد على مستوى الجمهورية، يتم التعامل معه من خلال الدفع بالمكاتب المتنقلة، لاسيما في الأيام التي تشهد ذروة في طلب الخدمة من مكاتب البريد.

ووجه الوزير التحية لرئيس مجلس النواب، لحرصه على مطالبة الأعضاء الالتزام باللغة العربية في الحديث تحت قبة البرلمان.

وأحال المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، بيان الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إلى اللجان النوعية بالمجلس، لدراسة ما جاء فيه من إنجازات ومجهودات على أرض الواقع، وفقا لما ورد ببرنامج الحكومة، التي نالت الثقة عليه من الفصل التشريعي الأول من عمر مجلس النواب.

وقال جبالي: على اللجان النوعية إعداد تقرير بشأن البيان، وعرضه على هيئة مكتب المجلس، ورفع أعمال وفعاليات الجلسة العامة للمجلس، على أن تعود للانعقاد في تمام الساعة الحادية عشر من صباح غد الاثنين.