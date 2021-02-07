ملتقى الفنان الصغير: الاستعانة بفنان تشكيلي لتنظيم معرض لرسومات الأطفال

قالت مروة أحمد طلبة، مقرر ملتقى الفنان الصغير، التابع للمركز القومي لثقافة الطفل، إن الملتقى الذي تقرر إطلاقه للفنان الصغير بشكل «أونلاين» بدأ مع ظهور فيروس كورونا العام الماضي، وسعى المركز إلى إطلاق ذلك حتى يتسني للأطفال إنجاز أنشطتهم وتقديمها عبر نظام «الأونلاين» للمركز، بينما سيتولى المركز القومي مسؤولية نشرها لتنمية مهاراتهم.

وأضافت «طلبة»، خلال مداخلة هاتفية لها ببرنامج «السفيرة عزيزة»، الذي يقدمه الإعلاميتان سناء منصور وشيرين عفت، والمذاع على فضائية «DMC»، أن ما يقوم به الأطفال من إبداعات مثل إلقاء الشعر أو الرسم يقوم المركز بنشره، ومؤخرا، قرر رئيس المركز الاستعانة بأحد الفنانين التشكيلين من أجل تنظيم معرض خاص برسومات الأطفال.

وأوضحت أن المركز أطلق نظاما مرحليا لاستقبال فنون الأطفال، أولهما مرحلة الطفولة وتبدأ بسن الـ4 سنوات وصولا لـ13 عاما، والمرحلة الثانية تخص الشباب بداية من سن 14 عاما وحتى 18 عاما: «فيه أطفال صغيرة بتبعت رسومات جميلة جدا».

وأكدت «طلبة» أنه ومع إطلاق المعرض الأول الخاص برسومات الأطفال تحمس عدد كبير منهم وقاموا بإرسال مزيدا من أعمالهم الفنية للمركز، مع التدريب على كيفية تعميق رسوماتهم حتى تنشر في أبهي حله لها: «بعتنا للفنانين التشكيلين وبدأوا يعلقوا للولاد على اللوحات ونعملهم معرض الفنان الصغير بشكل أونلاين، وهدفه تقديم النصائح مع نشر رسومات الأطفال».

وأشارت إلى أنه ومع زيادة أعداد الطلاب الراغبين في الانضمام للمركز تقرر إطلاق ملتقي سنوى خاص بهم للأطفال بشكل أونلاين، وسيحصل كافة المشاركين على شهادات تقدير، ومن كانت رسومه أفضل سيحصل على الجوائز.