«القومي للبحوث»: معامل المركز مستعدة للتجارب الإكلينيكة للقاح المصري

أكدت الدكتورة وفاء السيد عبدالعال استاذ الباثولويج ومدير وحدة التجارب الإكلينيكية بالمركز القومي للبحوث التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن جميع الاستعدادات تم الانتهاء منها بشأن البدء في إجراء التجارب الإكلينيكة للقاح كورونا المصري المحضر من قبل علماء مركز التميز العلمي للفيروسات، على المتطوعين، حال إعطاء إشارة البدء والموافقة على بدء التجارب.

وأوضحت مدير وحدة التجارب الإكلينيكية بـ«القومي للبحوث»، في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أن التجارب ستتم بمعامل المركز ومختبرات، مضيفة أنهم في انتظار موافقة هيئة الدواء لبدء التجارب، مضيفة أن الفريق البحثي جاهز وكذلك فريق إجراء التجارب الإكلينكية والفرق الطبية والأماكن وكل التجهيزات تم الانتهاء، حيث أنه بمجرد الموافقة سيتم الإعلان مباشرة للمواطنين، لافتة إلى أن «فيز 1»، سيكون أعداد صغيرة لاتزيد عن 300 متطوع، وبعد ذلك في المراحل الآخر سيتم التوسع في استقدام المواطنين سواء عبر التسجيل الإلكتروني أو الإعلانات.

القومي للبحوث: التجارب العملية على الحيوانات للقاح المصري مبشرة جدا في التعامل مع كورونا

وكشف مصادر مسؤولة بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمركز القومي للبحوث، أن بدء التجارب الإكلينيكة على المتبرعين للقاح المصري، متوقفة على عدد من الإجراءات جاري الانتهاء منها، تتمثل في منح التراخيص اللازمة من هيئة الدواء المصري للمصنع المخصص بالتصنيع وذلك بعد إعطاء الموافقة النهائية على ملف اللقاح المصري، موضحة أن هيئة الدواء المصرية طلبت من المصنع إنهاء عدد من الإجراءات من جهاز التنمية الصناعية، بالإضافة إلى إجراء عدد من الاختبارات للتأكد من خلو اللقاح من أي بكتيريا.

وأكدت المصادر في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن اللقاح المصري المحضر حقق نتائج إيجابية ومبشرة جدا في التجارب المعملية على حيوانات التجارب في التعامل مع الفيروس، فضلا عن أنه ثبت سلبية اختبار السل الذي تم عمله خلال الفترة الماضية.