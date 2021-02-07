«الزفة اتقلبت مأتم».. والد عروس المنيا: 8 من بيت واحد ماتوا

قال محمود عبد اللطيف، والد شروق، عروس المنيا التي لقيت وزوجها مصرعهما فى حادث تصادم على الطريق الصحراوي الشرقي أمام منطقة الكريمات، إن ابنته لفظت أنفاسها الأخيرة هي وزوجها و9 آخرين من الأقارب، أثناء زفافهما من مسقط رأسهما في مركز ديرمواس متوجهين إلى مسكنهم داخل مدينة العاشر من رمضان.

وأضاف والد العروس، خلال استقبالهم عزاء ابنته، أن حفل الزفاف كان مقرر يوم الخميس، وأنه وبسبب هطول الأمطار تأجل ليوم واحد، وجرى عقد القران يوم الجمعة داخل قرية محرم، وجرى زفافهما أمس السبت؛ إلّا أنهما لقوا مصرعهم إثر وقوع حادث تصادم.

أكد والد العروس أنه ومنذ توجه موكب العرس إلى محافظة القاهرة واستقلاله الطريق الصحراوي الشرقي كان دائم التواصل معهم حتى انقطع الاتصال تمامًا وفسر ذلك بسبب ضعف شبكة الاتصال؛ وبعدها تلقى اتصالًا هاتفيًا بوفاة ابنته والحادث.

وأوضح الأب الحزين، أن من بين من لقوا مصرعهم هم، خال ابنتي وأبناء الخال وهما اثنين لقوا مصرعهم وخالت ابنتي وأبنائها الثلاث، وزوج ابنتي وشقيقه، وكان بين الضحايا أطفال.

واستقبل أهالي مركز ديرمواس جنوب محافظة المنيا، اليوم الأحد، العزاء في 11 من الأهالي بينهم عروسان، ماتوا أمس السبت في حادث تصادم وقع على الطريق الصحراوي الشرقي أمام منطقة الكريمات، أثناء ذهابهما إلى مسكن الزوجية في مدينة العاشر من رمضان.

وخيّم الحزن على أهالي قرى بني سالم وزرابي تانوف ومحرم، مسقط رأس الضحايا الـ11.

وتلقى اللواء محمود خليل مدير أمن المنيا، إخطارًا من عمليات النجدة بوقوع حادث تصادم بطريق الكريمات، وبانتقال سيارات الإسعاف والأجهزة الأمنية، تبيّن مصرع كل من، علي وريدى تمام، 32 عامًا، وشروق محمود عبد اللطيف، 24 عامًا، وعريسها محسن علوان أحمد، 24عامًا، وشقيقه أحمد علوان أحمد، 35 عامًا، وزرابى أحمد إبراهيم، 26 عامًا، ومحمد فتحى حسين منصور 43 عامًا، ودعاء عبد الستار عبد الفضيل 36 عامًا،حبيبة محمد فتحى 8سنوات، ونوران محمد فتحى، عام واحد، وإسلام محمود عبد المعتمد 22 عامًا، ومصطفى محمود عبد المعتمد 12عامًا، وإسراء محمود عبد المعتمد 8سنوات، وإصابة 3 آخرين بجروح وكسور، وتم نقل جميع المتوفين والمصابين إلى المستشفيات العامة.