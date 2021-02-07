عاجل.. زواج حلا شيحة من معز مسعود بعد 4 أيام من انقضاء عدتها

تحتفل الفنانة حلا شيحة، بعقد قرانها على المنتج والداعية الإسلامي معز مسعود، غدا داخل أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة، والمطلة على كورنيش النيل.

وقال مصدر لـ«الوطن»، إن حلا اختارت يوم 8 فبراير موعدا للاحتفال بعقد قرانها، كي تكون مدة عدتها انتهت تماما، لا سيما أنها انفصلت عن زوجها الكندي يوسف هاريسون رسميا في الرابع من أكتوبر لعام 2020، حيث تنازلت حينها عن كل حقوقها الشرعية منه.

وكانت حلا حصلت على حكم طلاقها من الشهر العقاري بالإسكندرية يوم 4 أكتوبر 2020، حيث أوكل يوسف هاريسون محاميه الخاص طارق فودة، بإنهاء إجراءات الطلاق داخل الشهر العقاري، بموجب التوكيل الخاص به من زوجها.

وأوضح المصدر، أن حلا استعدت لزفافها، وقامت بشراء عدد من الملابس الخاصة بالزواج من خارج مصر، بجانب إعداد أبناؤها نفسيا من أجل التعايش مع معز مسعود.