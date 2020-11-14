حلا شيحة ومعز مسعود يثيران الجدل بظهور جديد.. والفنانة في شهور العدة

رغم الأنباء التي مازالت تلاحق الداعية الإسلامي معز مسعود، والفنانة العائدة بعد الاعتزال حلا شيحة بشأن ارتباطهما عاطفيًا، منذ شهر سبتمبر الماضي، بعد تبادل التعليقات فيما بينهما على صور كل منهما عبر حساباتهما الخاصة بالسوشيال ميديا، إلا أنهما حتى هذه اللحظة لم يفصحا بشكل رسمي عن العلاقة التي تجمعهما.

وحسب مصادر مقربة من حلا شيحة، هناك صداقة عائلية تجمع أسرة حلا بالداعية معز مسعود الذي اتجه مؤخرًا إلى الإنتاج الفني، فضلًا عن اتجاهه إلى التلحين، الأمر الذي أدى إلى تقارب عاطفي جمع بين قلبي "حلا" و"معز"، الذي أعلن عن رغبته صراحة لأسرتها بشأن الارتباط بها، وهو ما قوبل بالموافقة، خصوصًا مع تصريحاته التي أكد فيها أن الفن لا يتعارض مع الدين، الأمر الذي طمأن "حلا" بشأن دعمها فنيًا وعدم طلب الاعتزال نهائيًا.

وعن سبب عدم الإعلان رسميًا عن ارتباط حلا شيحة ومعز مسعود، أرجعت المصادر ذلك إلى أنه رغم انفصال "حلا" عن زوجها الأجنبي، إلا أن الطلاق لم يوثق رسميًا إلا في شهر أكتوبر الماضي، ومن ثم مازالت الفنانة في شهور العدة ويجب أن تستوفيها قبل الإعلان عن دخولها في أي ارتباط جديد.

وشوهد معز مسعود أكثر من مرة مع الفنانة حلا شيحة، داخل نادي الجزيرة، وبأحد كافيهات مدينة الشيخ زايد بالسادس من أكتوبر، بصحبة أطفال حلا شيحة الأربعة، وذلك بهدف توطيد العلاقة بين "معز" وأبناء حلا وإحداث التقارب فيما بينهم، قبل الدخول في أي تفاصيل تخص الزواج.

وتزوج الداعية معز مسعود 3 مرات، الأولى من زميلته ملكة جمال الجامعة الأمريكية وأنجب منها أبناءه، والثانية من اليوتيوبر بسنت نور الدين، والثالثة من الفنانة شيري عادل والتي انفصل عنها مؤخرًا.