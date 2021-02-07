فيديو.. مصر ترسل مساعدات طبية وغذائية للأشقاء في السودان

أقلعت ثلاث طائرات نقل عسكرية من قاعدة شرق القاهرة الجوية متجهة إلى مطار الخرطوم الدولي، محملة بأطنان من المساعدات الطبية والغذائية المقدمة من وزارة الصحة وجامعة الدول العربية، إلى السودان للمساهمة في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنيين السودانيين.

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، فى إطار دعم وتضامن مصر مع الشعب السوداني الشقيق في مختلف الأزمات والمحن.

ومن جانبه شكر السودان مصر قيادة وحكومة وشعبًا للوقوف، بجانبها في أوقات المحن والشدائد، مؤكدًا على أهمية تلك المساعدات في مساندة قطاع الصحة السوداني، يأتي ذلك انطلاقًا من الروابط التاريخية والقومية التي تجمع مصر والسودان، وتأكيدًا على عمق روابط الأخوة والصداقة التي تجمع الشعبين الشقيقين.