مستشار بأكاديمية ناصر: القوات المسلحة تشهد طفرة في التسليح والتدريب

قال اللواء محمد الألفي، المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية، إن القوات المسلحة في طفرة من حيث نوع التسليح والتدريب والتطور التكنولوجي، موضحا أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يتابع منظومة تطوير القوات المسلحة دائما وهذا ما تعودنا عليه مؤخرا، لافتا إلى تفقد السيسي، اليوم، لعرض تطوير بعض المركبات في القوات المسلحة ذات الاستخدامات المتعدة من خلال الاستفادة في محاربة الإرهاب من جانب القوات المسلحة والشرطة.

تطوير المركبات يحقق الأمن والاستقرار الداخلي وضمان صيانة الأمن الداخلي

وأضاف «الألفي» خلال مداخلة هاتفية في برنامج «أحداث اليوم» المذاع على فضائية extra news، أن تطوير المركبات يحقق الأمن والاستقرار الداخلي وضمان صيانة الأمن الداخلي داخل الجمهورية على كل الاتجاهات الاستراتيجية وهذا ظهر من خلال قلة العمليات الإرهابية في الفترة الأخيرة وهذا التطوير لمقاومة عناصر الإرهاب حال الظهور مجددا أو ضد كل من تسول له نفسه على أعمال التنمية الداخلية التي تحدث في مصر لتتبوأ مكانة عالمية.

الهيئة العربية للتصنيع والإنتاج الحربي لها دور رئيسي في صيانة معدات القوات المسلحة

وتابع المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية: «الهيئة العربية للتصنيع والإنتاج الحربي لها دور رئيسي في صيانة معدات القوات المسلحة خاصة القوات الجوية ويوجد تصنيع للقوات البحرية في إسكندرية وتطوير معدات كثيرة ليصب ذلك في صيانة الأمن القومي المصري؛ وهذا يعد له عائد تنموي واقتصادي حيث يمكن تصدير الأسلحة إلى الدول الصديقة والشقيقة لتحافظ على أمنها الداخلي».

وتفقد السيسي، اليوم، مركبات ذات استخدامات متعددة من أجل الاستفادة منها في محاربة الإرهاب من جانب قوات الشرطة والجيش.