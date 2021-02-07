شعبة الجزارين تحذر من «الحواوشي أبو 5 جنيه»: «جلد وشغت وفتافيت عظم»

للمرة الثانية حذرت شعبة القصابين بغرفة القاهرة التجارية، من انتشار ظاهرة بيع رغيف الحواوشي بسعر 5 جنيهات أو 7 جنيهات، قائلة إن هذا السعر يستدعي الشك في مصدر وطبيعة اللحوم المقدمة، لأنه لا يعبر عن الحقيقة، ويجب على المواطنين اتخاذ الحذر وعدم الأكل من أماكن غير موثوقة.

رغيف حوواشي بـ«5 جنيه»

وقال سعيد زغلول عضو شعبة القصابين، في تصريحات خاصة لـ«الوطن» إن رغيف الحواوشي الذي يباع على عربات أكل الشوارع والمقاهي ومحال في مناطق شعبية وسعره من 5 إلى 7 جنيهات غير آمن وغير صحي لأنه مكون من «الشكلة والدوبلر والبوش»، وهي بقايا الدهون والجلود وفتافيت العظام.

وأوضح أن «الشكلة» هي الجلود والدهون والشغت الملقى على الأرض في المجزر أثناء ذبح البقرة، ويقوم بتجميعها «الساقيين» وهم الصبية والنساء العاملين فى المجازر، وتباع لأصحاب محلات الحوواشي الكيلو بـ7 جنيهات بالإضافة إلى «البوش» الذي يباع بـ20 جنيه للكيلو، مؤكدا أن رغيف الحواوشي يجب أن تكون نسبة الدهون فيه 60 % من اللحوم «لو عملته لحمة مالهوش طعم»، على حد قوله.

سندوتش الكبدة

يذكر أن الجزارين حذروا من سندوتش الكبدة الذي يباع على العربات وببعض المقاهي الشعبية ولا يتجاوز سعره جنيهان أو ثلاثة، لأنه عبارة عن «رايش الكبدة» مع كمية من الدماء والدهون التي يتم تقطيعها، ويتم إضافة كمية من البهارات والشطة لتمنع رائحة التزنخ ويكسبه الطعم اللائق، وكذلك الأمر مطبق في صناعة السجق.

وكانت مباحث التموين بالتنسيق مع الخدمات البيطرية بوزارة الزراعة ومفتشي الصحة شنوا حملة على المحال أسفرت عن ضبط لحوم ودواجن وأسماك ومنتجات غير صالحة للاستخدام الآدمي وذبح خارج المجازر على مستوى الجمهورية خلال شهر يناير الماضي.

وبلغ إجمالي المضبوطات نحو 119 طن و964 كيلو لحوم، وتبين أن الكميات المضبوطة تتمثل في دواجن ولحوم وأسماك مجمدة غير صالحة للاستخدام الآدمي، وبعضها يتم إعادة تصنيعه، وتم تحرير 1095 محضر بتلك المخالفات والتحفظ على الكميات المضبوطة، وتم عرضها على النيابة المختصة لاتخاذ الاجراءات القانونية.