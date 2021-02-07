إصابة لحام و3 آخرين بحروق أثناء عملهم بورش سكك حديد ببني سويف

أصيب لحام و3 من العاملين بقسم البواجي داخل ورش سكك حديد كوم أبو راضي بمحافظة بني سويف، اليوم الأحد، بحروق بسيطة بالوجه والأذرع، أثناء عملهم، إثر قطع لخرطوم اسطوانة اللحام بشكل مفاجئ، وجرى نقلهم لتلقي العلاج والإسعافات الأولية في مستشفى السكة الحديد بالقاهرة.

وفوجئ العاملون بقسم البواجي بقطع «ضرب» خرطوم اسطوانة اللحام بشكل مفاجئ أثناء عمل فني اللحام أشرف عبد المولى شاكر، والذي أصيب بحروق بالوجه والذراعين، كما أصيب كل من شعبان قرني عبدالعزيز، علي أحمد علي محمد، علي زكي عبد الفضيل بإصابات محدودة وجرى نقلهم إلى مستشفى السكة الحديد بالقاهرة.

وقال رمضان سعداوي رئيس النقابة الفرعية للعاملين بورش كوم أبو راضي، إنه رافق المصابين إلى مستشفى السكة الحديد، وإن إصابتهم بسيطة وجارٍ تلقيهم العلاج والإسعافات الأولية، متابعا: «أثناء قيام أحد العاملين من اللحامين في قطع الحديد، فوجئ بتعرض خرطوم اسطوانة اللحام للقطع والضرب، ما تسبب في إصابته و3 آخرين وعلى الفور قمنا بنقلهم إلى مستشفى السكة الحديد لعلاجهم، حيث أن أغلب إصاباتهم بسيطة».

وشهدت محافظة بني سويف، اليوم الأحد، إصابة 4 أشخاص بينهم 3 أمناء شرطة، باصابات مختلفة، فى حادث انقلاب سيارة أجرة ميكروباص، أعلى نفق بياض العرب على الطريق الصحراوي الشرقي نطاق محافظة بني سويف، وجرى نقلهم لتلقي العلاج والإسعافات الأولية بمستشفى بني سويف الجامعي.