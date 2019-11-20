واصل وزير النقل، جولاته التفقدية اليوم، لمتابعة المشروعات الخاصة بزيادة وتدعيم قوة الجر بالسكة الحديد ومتابعة معدلات تطوير ورش السكك الحديدية المختلفة، حيث تفقد الوزير ورش التبين للسكك الحديدية المتخصصة في عمرة وصيانة الجرارات، وتابع أعمال عمرات وصيانة جرارات GE، والهنشل الألماني وتفقد أقسام الورشة المختلفة.

وقال في تصريحات صحفية، إن هناك أهمية كبيرة لمشروع إعادة تأهيل 81 جرار جنرال اليكتريك الذي يتم داخل الورشة، حيث تم الانتهاء من 2 جرار ودخولهم التشغيل الشهر الماضي وسيتوالى إعادة تأهيل باقي الجرارات ودخولها التشغيل وفقا للجدول الزمني المحدد، مشيرا إلى أن هذه الجرارات تخضع بعد إعادة تأهيلها لفترة اختبار مقدارها شهران للتأكد من الجاهزية الفنية لها وأن كل جرار له ملف فني مسجل به كل ما يتعلق بالجرار والعمرات الخاصة وبه وغيرها من مختلف الأمور الفنية.

وأضاف أن هذه الأعمال تتم وفقا للتعاقد المبرم بين هيئة السكك الحديدية، وجنرال اليكتريك لتوريد 110 جرار جديد وإعادة تأهيل 81 جرار كانوا متوقفين منذ عدة سنوات، حيث يتم استخدام قطع الغيار الأصلية وتتم الأعمال تحت إشراف خبراء من جنرال اليكتريك وبإيدي عمال وفنيين مصريين، مشيرا إلى قرب وصول أول دفعة من الجرارات الجديدة المتعاقد عليها بـ10 جرارات جديدة، للدفعة الأولى على أن يتوالى توريد باقي الجرارات الجديدة تباعًا، طبقًا لجدول التوريد المتفق عليه.

وعن تطوير الورش، أكد أن كل ورش السكة الحديد سيتم تطويرها تطويرا شاملا لتحقيق مفهوم الجودة الشاملة ورفع كفاءة المعدات وإعادة التأهيل الفني للعاملين، حيث تعد هذه ورشة التبين أحد النماذج المهمة في هذا المجال.