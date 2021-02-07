مدير مبادرة حياة كريمة: الرئيس يزرع الأمل.. ولا مشكلة لدينا في التمويل

قال الدكتور ولاء جاد الكريم، مدير وحده مبادرة «حياة كريمة» بوزارة التنمية المحلية، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي دائما ما يزرع الأمل في كل بقعه من مصر، عبر اهتمامه بالملفات التي تحققها المبادرة للمواطنين سواء في الحضر أو الريف أو المناطق العشوئية والمدن الجديدة: «سلسلة زراعة الأمل هتستمر، والدولة تستكمل إجراءاتها ونهجها المتبع من 2014».

كل الوزارات والهيئات والمحافظات مشاركة في التنفيذ

وأضاف «جاد الكريم»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «الحياة اليوم» والذي تقدمه الإعلامية لبنى عسل والمذاع على فضائية «الحياة»، أن برنامج «حياة كريمة» أطلقه الرئيس السيسي ويرعاه ويتابعه بشكل يومي، وتتم إدارته من خلال رئيس مجلس الوزراء، وبالتالي فإن كل الوزارات والهيئات والمحافظات مشاركة في التنفيذ، وفيه سيتم تلافي كل المشكلات التي قد تعيق إنجاز التنفيذ.

إحنا بنشتغل من أجل المواطنين

وأوضح أن الدولة لا يعيقها مشكلة في التمويل بعدما رصدت 500 مليار جنيه لمشروع التطوير على مدار 3 سنوات، وهو ما يضع مزيدا من العبء على التنظيم بين الوزارات والهيئات والمحافظات المختلفة، وسيكون هناك تنظيم وتنسيق عالي المستوى، كما أن المجتمع المدني سيكون له دور كبير لتحقيق الأهداف الموضوعة: «إحنا بنشتغل من أجل المواطنين، وليهم دور كبير، ولابد من تنظيم جهود المواطنين والتأسيس لنوع من المراقبة والمساءلة المجتمعية».

وأكد أن الحكومة بدأت في اتخاذ الترتيبات المؤسسية التي تترجم تكليف الرئيس على الأرض، وهناك قرار صادر من مجلس الوزراء برقم 2700 لسنة 2020، متعلق بهيكلة المبادرة وتوزيع الأدوار بين الوزارات والهيئات المختلفة، كما تم الانتهاء من وضع الخطط الخاصة بالتنمية لتلك المناطق.

وأشار إلى أن الدولة لديها الكثير من الموارد البشرية التي تستطيع مساعدتها في تنفيذ مبادرتها على أكمل وجه، كما أن المبادرة تعتمد بشكل كبير على التمويل القادم من الدولة، فيما يظل نوع آخر من الخدمات لا تستطيع الدولة القيام به منفردة، ويستلزم تدخل المجتمع المدني ومساهمات القطاع الخاص من خلال المسؤولية المجتمعية، ويستهدف الفئات الأولي بالرعاية.