مدير «حياة كريمة»: بدء إجراءات تطوير 51 مركزا ضمن المبادرة

قال الدكتور ولاء جاد الكريم، مدير الوحدة المركزية لمبادرة «حياة كريمة» بوزارة التنمية المحلية، إن المبادرة هي واحدة من المبادرات والمشروعات الرئاسية، التي لا تتوقف، لتغيير وتحسين جودة حياة المواطنين بمختلف البقاع على أرض مصر بالحضر والريف، موضحا أنه تم الاستقرار على الـ51 مركزا، المقرر أن يبدأ بهم العمل خلال العام الحالي، ويضمون حوالي 1443 قرية، وتم الانتهاء من وضع الخطط لـ51 مركزا، والآن هناك خطط تنموية كاملة لكل مركز من المراكز.

وأضاف مدير الوحدة المركزية لمبادرة «حياة كريمة» بوزارة التنمية المحلية، خلال مداخلة هاتفية على شاشة «إكسترا نيوز»، أنه جارِ الآن تشكيل الأليات التشاركية، حيث صدر من وزير التنمية المحلية كتاب دوري للمحافظين ورؤساء الوحدات المحلية لتشكيل اللجان التي مقرر أن تتولى عمليات المتابعة وفرق العمل التي ستتولى عملية المتابعة، كاشفا أن الهيئة الهندسية للقوات المسلحة ووزارة الإسكان، بالتعاون مع لجان الإدارة المحلية يقومون بعمل عمليات المسح الميداني والمقايسات، وبدأ التنفيذ بالفعل في بعض المشروعات التي كانت مقايساتها جاهزة.

متوقع خلال شهر فبراير أن يبدأ العمل تباعا في كل المراكز

وتابع مدير الوحدة المركزية لمبادرة «حياة كريمة» بوزارة التنمية المحلية، أنه متوقع خلال شهر فبراير أن يبدأ العمل تباعا في كل المراكز، وخلال الأسبوع الأول من شهر مارس تكون كل المشروعات بدأت أعمال التنفيذ، موضحا أن القرى الجارِ بها أعمال التطوير محرومة من البنية الأساسية من الأساس، وليست بها شبكات للصرف الصحي، وبالتالي يتم إنشاء شئ من العدم، وبالغالب يحتاج لعمل مشروعات متكاملة مثل الصرف الصحي، حيث يتكون من شبكات ومحطات رفع ومحطة معالجة ودائما تأخذ محطة المعالجة التكلفة الأكبر، وبالريف لاتوجد محطات للمعالجة ويتم إنشائها.