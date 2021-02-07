السيسي: لا بديل عن توسيع شوارع «عزبة الهجانة»: «مفيش حل تاني»

تحدث الرئيس عبدالفتاح السيسي، عن تطوير منطقة «عزبة الهجانة»، بشرق القاهرة على طريق القاهرة السويس، حيث اصطحب الرئيس، أعضاء الحكومة من الوزراء ورئيس الوزراء، في جولة تفقدية لهذه المنطقة.

وقال السيسي خلال الجولة التفقدية، «أقصى حاجة نقدر نعملها ليهم، نفتح مجموعة من المحاور ونوسع الشوارع، لازم الشوارع توسع على الناس، وتخلينا نوصل لهم جوه، ونوصل لهم خدمات بالداخل».

وأضاف الرئيس، موجهًا حديثة للمسؤولين: «لو جيتوا النهاردة قولتوا الكتلة دي هنعمل فيها مجموعة من الشوارع، هنكون جهزنا ليهم وحدات بديلة، عشان الناس تقعد فيها، مفيش حل تاني، ولو العدد هنا 200 ألف شقة، ده عدد ضخم جدًا».