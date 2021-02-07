السيسي عن تفقده «عزبة الهجانة»: «علشان نعيش مع الناس حجم المشكلة»

استنكر الرئيس عبدالفتاح السيسي الأوضاع بداخل منطقة «عزبة الهجانة»، بشرق القاهرة على طريق القاهرة السويس، حيث اصطحب الرئيس أعضاء الحكومة من الوزراء ورئيس الوزراء، في جولة تفقدية لهذه المنطقة.

وقال السيسي خلال الجولة التفقدية: «إحنا جينا هنا، عشان حبيت إن إحنا نعيش مع الناس حجم المشكلة، عشان إحنا ديما بنتكلم عليها ونقول فيه عشوائيات، والناس مش عارفة إحنا بنتكلم عن إيه وبنتكلم عنها إزاي».

وتابع: «لازم نوقف البناء العشوائي ده ثم نعالجه، نوقف الأول وبعدين نعالجه، نوفر طلب الناس، مش بس كده، لا لازم نوفر طلب الناس بما يناسب قدراتهم الاقتصادية، الإيجار هنا من 800 لـ1000 جنيه، يبقى إحنا عاوزين نوفر حاجة للناس يبقى ده القسط بتاعها».