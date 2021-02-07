نجل الطبيب المتهم بالتحرش في أول تعليق: «واقفين معاه وننتظر حكم القضاء العادل»

قال الدكتور يوسف، ابن طبيب الأسنان المتهم بالتحرش بالرجال «ب. س»، إنه يقف بجانب والده خلال الأزمة التي يتعرض لها في الوقت الحالي، نافيا الشائعات التي فسرت عدم ظهوره هو وشقيقه خلال الأيام الماضية، بأنهم يتبرآون من والدهم «الناس بتتكلم، لأنهم فاضين إلا للكلام وبس، وإحنا واقفين جنب والدنا».

وأضاف يوسف في تصريحات خاصه لـ«الوطن» أن الأسرة بخير وحالتهم المعنوية والمادية بأفضل حال، كما أنه ينتظر حكم القضاء المصري العادل خلال الأيام المقبلة.

محامي الطبيب: القضية حلم بالنسبة لي

من جانبه، قال كمال يونس المحامي بالنقض، الذي يتولى الدفاع عن طبيب الأسنان المتهم بالتحرش بالرجال «ب. س»، في تصريحات لـ«الوطن»، إنه تولى قضية الطبيب المتهم بالتحرش منذ فتره قصيرة، وأن المتهم برئ حتى تثبت إدانته بحكم قضائي، كما أن كل ما ينسب إلي موكله حتى الآن، اتهمات دون إثباتات، وأنه في انتظار صورة القضية، والأمر الآن في يد النيابة.

أما عن توليه للدفاع عن الطبيب المتهم، رد المحامي قائلا: «أنا لم أتردد لحظة لأن القضية حلم بالنسبة لي لإثبات الحقيقة».

أبو العينين: أملك فيديوهات تثبت شذوذ الطبيب

وفي المقابل، قال المحامي حسن أبو العنيين، محامي الفنان عباس أبو الحسب ضحية الطبيب المتهم بالتحرش، إنه يملك العديد من الفيديوهات التي ثبت شذوذ الطبيب المتحرش، وأنه قام بتقديمها للنيابة وذلك في إنتظار الحكم بالقضية.وأضاف أبو العينين في تصريحات لـ«الوطن» أنه يثق في حكم القضاء المصري العادل، في إتخاذ قرار عادل في ذلك القضية.

وكان جرى القبض على الطبيب المتحرش داخل عيادته خلال الفترة الماضية، وذلك بعد اتهام عددا من الضحايا بالتحرش بهم داخل عيادته، الذين جاء أبرزهم الفنان تميم يونس وعباس أبو الحسن.