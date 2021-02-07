4 بيوت في خطر بالقرب من المنزل المنهار بجرجا في سوهاج

أفادت مصادر بمجلس مدينة جرجا جنوب محافظة سوهاج، بأن 4 منازل بالقرب من المنزل المنهار صباح اليوم، معرضة هي أيضا للانهيار، ويجري اتخاذ الإجراءات اللازمة لإخلاء تلك المنازل من قاطنيها، وتوفير مساكن بديلة لهم.

وأشارت المصادر إلى أنه تم تشكيل لجنة بتعليمات من اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، لفحص المنازل المجاورة للمنزل الذي انهار الساعة 6 صباحا، نتج عنه مصرع 4 أشخاص وإصابة طالب، انتهت اللجنة إلى ضرورة إخلاء 4 منازل بشكل فوري، ويقطن بتلك المنازل 16 أسرة، كما أن هناك عددا من المنازل بها تصدعات لكنها أقل خطورة.

وشيع أهالي جرجا مساء اليوم الضحايا وسط حالة من الحزن، فيما طالب عدد من الأهالي بإدخال المنازل المغرضة للانهيار ضمن مبادرة حياة كريمة وإعادة بناء تلك المنازل لأن أصحابها بسطاء، وجميعهم مصادر دخلهم محدودة.

ولقى 4 أشخاص مصرعهم وأصيب طالب في انهيار منزل مكون من 3 طوابق بدائرة قسم شرطة جرجا جنوب سوهاج، انتقل إلى مكان الواقعة قوات الحماية المدنية، ومجلس مدينة جرجا، وتم الدفع بـ 5 سيارات إسعاف لمكان المنزل المنهار.

تلقى اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، إخطارا من مأمور قسم شرطة جرجا يفيد بورود بلاغ بحدوث انهيار لمنزل بمدينة جرجا، انتقل إلى مكان الواقعة ضباط مباحث المركز، وقوات الحماية المدنية وتم الدفع بـ 5 سيارات إسعاف لمكان الحادث.

وتبين من الفحص انهيار منزل ملك محمد منصور عبدالرحيم، 45 عاما، يقطنه وأسرته، ونتج عن الواقعة مصرع كل من مالك المنزل وزوجته شيماء بدري محمد 33 عاما، وابنتيهما رشا 13 عاما، وحبيبة، 8 سنوات، وأصيب ابنهما كريم 18 عاما.

وانتقل إلى مكان الواقعة اللواء ضياء أبو العزم السكرتير العام المساعد لمحافظة سوهاج، تنفيذا لتوجيهات اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، وذلك لتفقد موقع الحادث ومعاينة الأضرار الناتجة عنه، بحضور عاطف الصمطي، رئيس مركز ومدينة جرجا، وممثلي الصحة والإسعاف والتضامن الاجتماعي وشركات المياه والكهرباء والغاز، وقوات الشرطة.

ووجه «الفقي» بسرعة رفع الأنقاض وحصر الخسائر وتقديم المساعدات العاجلة واللازمة عن طريق التضامن الاجتماعي للمتضررين من الحادث، واتخاذ الإجراءات الاحترازية بالنسبة للمنازل المجاورة وإخلائها من السكان لحين التأكد من سلامتها، وعدم تعرضها للخطر، مع توفير أماكن بديلة ومجهزة للأسر التي سيتم إخلاؤها.