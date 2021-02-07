عاجل.. انهيار منزل بسوهاج والبحث عن 4 أشخاص تحت الأنقاض

انهار صباح اليوم، منزل مكون من 3 طوابق، بالقرب من مجلس مدينة جرجا، جنوب سوهاج، وتمكنت قوات الحماية المدنية من انتشال طالب من تحت الأنقاض، ونقل لمستشفى جرجا للعلاج، ويجرى البحث عن 4 آخرين.

تلقى اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، إخطارا من مأمور قسم شرطة جرجا، يفيد وروود بلاغا بانهيار منزل مكون من 3 طوابق، بالقرب من مجلس مدينة جرجا، وانتقل إلى مكان الواقعة ضباط مباحث القسم، وقيادات فرع بحث الجنوب، وتبين من الفحص انهيار منزل مكون من 3 طوابق، مشيد بالطوب اللبن؛ بسبب قدمه وتهالكه.

وتبين من التحريات أنه يسكن في المنزل 5 أفراد، استخرج طالب منهم على قيد الحياة، ويجرى البحث عن الباقين من بين الأنقاض، بمعرفة قوات الحماية المدنية، ومعدات الوحدة المحلية.

ونقل الطالب إلى مستشفي جرجا العام للعلاج، وحرر محضرا بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.