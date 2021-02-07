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محمود مسلم

رئيس البرلمان الليبي: خروج القوات الأجنبية من ليبيا قريبا

عقيلة صالح: ليبيا ليست سلعة للمساومة

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سحر المكاوى
09:47 م | الأحد 07 فبراير 2021
عقيلة صالح رئيس مجلس النواب الليبى

عقيلة صالح رئيس مجلس النواب الليبى

قال رئيس البرلمان الليبي عقيلة صالح، إنه يجب إعطاء فرصة للحكومة الجديدة، وسيكون لنا موقفا إذا حادت عن الطريق، وفقا لما ذكرته قناة «سكاي نيوز عربية» في نبأ عاجل.

وأضاف صالح، أن خروج القوات الأجنبية من ليبيا قريب، مشيرا إلى أنه سيتم فتح الطريق الساحلي قريبا، وسيتم توزيع المناصب السيادية على كل المناطق الليبية.

وأكد صالح، أن ليبيا ليست سلعة للمساومة، وكل الأقاليم ستنال حقوقها، وستجمد عوائد النفط حتى توزع بالمساواة.

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