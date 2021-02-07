السيسي: داعمون للمجلس المؤقت في ليبيا.. وسنتواصل معهم الفترة المقبلة

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن الأمور داخل الدولة الليبية تتحسن بإجراء مصر الذي اتخذته بضرورة الحفاظ على الخط الأحمر للحفاظ على السلام في ليبيا، مؤكدا على حرص مصر على التحرك من أجل السلام والعمران والحفاظ على الاستقرار في منطقة تعرضت لهزة كبيرة في آخر 20 سنة.

وأضاف «السيسي»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «الحكاية»، مع الإعلامي عمرو أديب، على شاشة «MBC مصر»: «أما بالنسبة إلى المجلس المؤقت في ليبيا، فإننا داعمون لهم وسنتواصل معهم خلال الفترة المقبلة، ومستعدون للتعاون معهم لاستعادة ليبيا بالشكل المناسب والاستعداد للانتخابات في ليبيا».

وأوضح الرئيس المصري، أن قوة مصر لا تنبع من مؤسساتها فقط، لكن من مؤسساتها وشعبها، وإن شعبها كلما كان صلبًا وثابتًا فيمكن عندها أن نطمئن على مصر، كما أن الأوضاع الخارجية مرتبطة دائما بالأوضاع الداخلية، موضحًا: «قوتي وقوة مصر مش نابعة مني ولا من إدارتي السياسية ولا من مؤسسات الدولة الخارجية، لكن نابعة من المصريين».

وتابع: «شعب مصر يمثل قوة مصر، اللي بيستهدف مش بيستهدفني أنا، ولا بيستهدف الحكم في مصر، لكن بيستهدف الشعب، كل الهدف من الفتنة اجتزاء الحقائق، وعدم قول توصيف حقيقي لما نمر به، مثل أزمة عقار الإسكندرية، لو حد بيقولها في التلفزيون، هيقولوا شايفين المبنى عامل إزاي.. هل أنت أمين في توصيف ما نحن فيه لعلاجه؟! أم هدفك هو إثارة شعب مصر».