لمروره بضائقة مالية.. أب يعرض ابنته الرضيعة للبيع و«حماية الطفل» تنقذها

تجرد أب من مشاعره في المنيا حينما أقدم على عرض ابنته الرضيعة للبيع، فيما منعت الأم ذلك حينما أبلغت وحدة حماية الطفل بالوحدة المحلية، التي تدخلت على الفور ومنعت الأب من إتمام رغبته، وسلمت الطفلة الرضيعة إلى الأم لترعاها، بعد أخذ تعهدات كتابية على الزوجين بحسن رعايتها والحفاظ عليها.

وكانت وحدة حماية الطفل بمجلس مدينة المنيا، قد تلقت شكوى من سيدة تدعى «م.ا» تبلغ من العمر نحو 40 عاما، وتقيم بقرية الشرفا التابعة لمركز المنيا، تتهم فيها الزوج عمره في منتصف الثلاثينيات، ومقيم بمنطقة كدوان، ويعمل بائعا متجولا، برفضه تسليمها ابنتهما الرضيعة التي تبلغ من العمر نحو 3 أشهر، لأنه يعتزم عرضها للبيع، للحصول على المال، إذ أنه يمر بضائقة مالية، بحسب شكوى الأم.

تم إخطار العميد محمد صلاح رئيس مركز ومدينة المنيا، والذي كلف وحدة حماية الطفل بالوحدة المحليه بفحص ودراسة الشكوى واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، إذ تم استدعاء الأب، وبعد مواجهته وأخذ تعهدات عليه بالحفاظ على رضيعته، جرى الاتفاق على تسليمها لحضانة الأم لرعايتها وأخذ تعهد كتابي عليها بالحفاظ عليها.

وتم استدعاء طبيب من «الصحة» لتوقيع الكشف الطبي الظاهري على الرضيعة، وتبين أنها في حالة صحية جيدة، ولا تعاني من أي أعراض، وتم شراء الألبان اللازمة وتسليمها للأم، ونصحها بأهمية حسن رعايتها، والتواصل مع الوحدة في حال حدوث أي مشكلات مع الأب مجددا.

وفسر مسؤول بالوحدة المحلية، ما حدث بأن الأب أقدم على ذلك لوجود خلافات أسرية وليس لمروره بضائقة مالية كما ادعت الأم، مرجحا أن يكون هدد ببيع ابنته الرضيعة للضغط على زوجته، لافتا إلى أن الرضيعة ذات ملامح ووجه حسن، وكانت مبتسمة وتلعب وتلهو أثناء إنهاء إجراءات تسليمها للأم.