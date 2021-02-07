نائب المرج لـ«وزير الاتصالات»: «مفيش خطوط أرضي والطلبة محتاجين إنترنت»

انتقد أحمد علي عضو مجلس النواب، عدم استكمال البنية التحتية للاتصالات في أحياء القاهرة، ضاربا مثلا بحي المرج، أحد أحياء القاهرة الكبرى، وذلك بعدم توافر خطوط أرضية في بعض أرجائها، مثل مناطق مؤسسة الزكاةً وبركة الحاج الشرقية، والمرج الجديدة بحي المرج.

وأرجع البرلماني خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الأحد، برئاسة المستشار حنفي جبالي، السبب في ذلك، إلى تواضع الخدمة المقدمة من الشركة المصرية للاتصالات، وهو ما يتطلب خطة عاجلة لتطوير الإمكانات الخاصة بالشركة، خصوصا مع توجه الدولة للتحول الرقمي.

وطالب النائب أحمد علي، بضرورة توفير شبكة الإنترنت بالشكل اللائق، خاصة أن منظومة التعليم عن بعد، وقرب الامتحانات التي أوشكت علي الأبواب، مضيفا: رغم الرقمنة ومنظومة التحول الرقمي، والبدء في تطبيق التعليم عن بعد والتعليم الإلكتروني، إلا أن هناك طلاب معهم تابلت، لكن لا يتوافر لديهم خدمة الإنترنت، وهو ما يؤثر بطبيعة الحال على التعلم.

كما انتقد عضو مجلس النواب عن دائرة المرج، تدني خدمات الهيئة القومية للبريد، رغم صدور قانون استخدام وسائل الدفع غير النقدى الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2018، قائلا: فيما يخص الهيئة القومية للبريد فحدث ولا حرج.

مكتب بريد المرج

وأشار أحمد علي، إلى معاناه مكاتب البريد على مستوى الجمهورية، فرغم الكثافات السكانيه، لكننا لا نجد أي توسعات، بإنشاء فروع جديدة، ولا أي تطوير حتى للمكاتب القديمة، ضاربا المثال بـ4 نماذج في دائرة المرج، ومنها مكتب بريد كفر أبوصير، حيث تبرع الاهالي بأرض لتوسعة المكتب، ولم يتم التطوير منذ 3 سنوات.

ولفت البرلماني، إلى مكتب بريد المرج 1 بمسجد البقلي، الذي وافقت وزارة الشباب والرياضة للبريد على إيجار 4 محلات بنادي المرجً، ولم يتم التنفيذ منذ سنتين.