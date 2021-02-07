صحة دمياط تتابع أنشطة مركز طب الأسرة

استعرض الدكتور أحمد عريف، رئيس لجنة الدعم النفسي والمجتمعي، بمديرية الصحة بدمياط، اليوم، أنشطة فريق الدعم النفسي بمركز طب الأسرة بالحي الرابع بمدينة دمياط الجديدة برئاسة الدكتورة ياسمين النجار مديرة المركز وعضوية الدكتورة إيمان مرزوق.

و قد تم العمل على تفعيل أنشطة نادي الأسرة بالمركز، وذلك في إطار التعاون بين وزارة الصحة المصرية ومنظمة الأمم المتحدة (unicef) بإشراف لجنة الدعم النفسي والمجتمعي بمديرية الصحة بدمياط لتنفيذ الخطة الإقليمية للمنظمة والخاصة بتعزيز قدرة اللاجئين على التأقلم على مواجهة الأزمات من خلال إطلاق مبادرة تفعيل نوادي الأسرة لتعميم خدمات حماية الطفل ولا سيما فيما يتعلق بمنع العنف ضد الأطفال وتقديم خدمات الدعم الاجتماعي والنفسي والرعاية الوالدية الإيجابية للأطفال المصريين واللاجئين والمهاجرين على حد سواء.و يتم بالتنسيق الداخلي ما بين المركز ولجنة الدعم النفسي والمجتمعي بمديرية الصحة والأماكن الصحية الأخرى التابعة لوزارة الصحة المصرية والتنسيق الخارجي مع هيئات المجتمع المدني ولجنة حماية الطفل ومنظمة إنقاذ الطفولة و الكاريتاس والعديد من المنظمات الاخرى.

وشدد الدكتور السيد عبد الجواد، وكيل وزارة الصحة على الحرص على جودة الخدمة العلاجية المقدمة بالوحدات ومراكز طب الأسرة، والدور الإنسانى الذى يقوم به طاقم الأطباء والتمريض، والإشراف الطبي تجاه الحالات وخاصة حالات كوفيد 19 وكبار السن والعمل على رعايتهم وتقديم كافة أوجه المساعدة الطبية والنفسية والمعنوية لهم و بحث أي نشاط نفسي واجتماعي للمترددين من الأخوة السوريين والمصريين الذين يقطنون المنطقة المحيطة بالمركز.