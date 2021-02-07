زوجة المهندس علي أبو القاسم: «أشكر الرئيس على تدخله.. وزوجي برئ»

توجهت ابتسام سلامة، زوجة المهندس علي أبو القاسم المحكوم عليه بالإعدام في السعودية، بالشكر إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، لتدخله في قضية زوجها، مشيرة إلى أنها فوجئت بوجود ملف زوجها في النيابة العامة السعودية، طيلة 10 أشهر، بعدما حكمت المحكمة عليه 1 مارس الماضي، بتبرئته عما نسب إليه من اتهامات: «افتكرنا لما النيابة مستأنفتش أو معترضتش، إنه تم تبرئته، والنيابة أخدت مدة صلاحيتها في الاعتراض على حكم المحكمة، وهو ما يعد إسقاط للاتهام».

وأضافت «سلامة»، خلال مداخلة هاتفية لها ببرنامج «مساء DMC» الذي تقدمه الإعلامية إيمان الحصري، والمذاع على فضائية «DMC»، أن النيابة مكث لديها ملف زوجها طيلة 10 أشهر، وفوجئت بإعادة المحاكمة له في المحكمة الجزئية الأولى بنفس لائحة الاتهام الأولى، بالرغم من حصول الجانب السعودي على التحقيقات المصرية، المكونه من 500 ورقة، تقضي بتبرئة زوجها مما أسند إليه من اتهامات: «المفروض أن لائحة الاتهام القديمة أسقطت من على زوجي يوم 1 مارس، لما أعيدت محاكمته وتدخل الرئيس عبدالفتاح السيسي».

وأوضحت أن أخر جلسة لزوجها كانت اليوم، وتم تأجيل محاكمته ليوم الخميس للحكم فيها من القضاء السعودي.

وأكد أن النيابة المصرية أرسلت أحكامها التي وصلت للمؤبد بخصوص 3 أشخاص قاموا بتهريب الأقراص المخدرة في إحدى المعدات الزراعية من مصر إلى السعودية: «الناس دي اتحكم عليها بالمؤبد يوم الخميس، وخدنا صورة من الأحكام وحيثيات الحكم، وقدمناها في السعودية، والمفروض زوجي متبرأ تماما وهو كان كبش فداء للمجرمين».

وأشارت إلى أنها تتواصل حاليا مع القنصلية المصرية في السعودية، وقامت المملكة العربية السعودية بتعيين محامية سعودية لها: «بشكر سيادة الرئيس على تدخله، وبعتنا كل أوراقنا من أعلي جهات في مصر والقضاء المصري برئ زوجي لأنه برئ، والناس دي هي السبب، وزوجي كلمني النهاردة بعد الجلسة ولسه قلقان».