بعد تأجيل محاكمته.. كل ما تريد معرفته عن قضية المهندس علي أبو القاسم

قررت محكمة تبوك الجزائية بالمملكة العربية السعودية، اليوم، تأجيل جلسة محاكمة المهندس المصري علي أبوالقاسم المحكوم عليه من قبل بالإعدام بتهمة الإتجار بالمخدرات إلى جلسة الخميس المقبل.

وكانت جلسة اليوم عُقدت بعد تأجيل آخر لمحاكمته يوم 28 يناير، حيث يتهم بالإتجار في المخدرات بعد تسلمه معدة زراعية كانت تحوي أقراض مخدرة، بينما يتمسك هو وأسرته بالبراءة وأنه لا علاقة له بتلك الشحنة.

وترصد «الوطن» في النقاط التالية أهم المعلومات عن القضية وعن المهندس المصري

- تعود أصول علي أبوالقاسم إلى أسوان.

- عمل في السعودية منذ عام 2007 في الجمارك بإحدى شركات المقاولات.

- وهو زوج وأب لثلاثة أطفال.

- اتهم بتهريب المخدرات عام 2016 بعد أن تسلم معدة زراعية قادمة من القاهرة تحتوي أقراصا مخدرة.

- حكم عليه بالإعدام عام 2017 وتمت إحالة الأمر إلى المحكمة العليا لاتخاذ القرار النهائي.

- ظهرت زوجته عبر مواقع التواصل الاجتماعي تؤكد براءته وتناشد المسئولين التدخل.

- تحول أبو القاسم من خلال هاشتاج «#انقذوا_المهندس_علي_أبو_القاسم» الذي عبر عن استغاثة للمسئولين في المملكة لوقف الحكم.

- تواصلت وزارة الهجرة على الفور مع السفير السعودي في مصر أسامة نقلي وسط أجواء من التعاون.

- ألقى القبض على المتهمين الرئيسيين في القضية في مصر وأقروا بالاتهامات الموجهة لهم بالإتجار في المخدرات وتهريبها للخارج.

- تم وقف تنفيذ حكم الإعدام وحددت جلسة يوم 28 يناير الماضي، ليتم التأجيل إلى جلسة اليوم.

- قدمت مصر طلبا إلى الرياض لإعادة التحقيقات في القضية وفق تطوراتها الجديدة أمام القضاء في مصر.

- أدانت محكمة جنايات القاهرة 3 متهمين في مصر بالقضية ودس المخدرات للمهندس المصري.

- حكمت محكمة جنايات القاهرة على المتهمين الثلاثة بالمؤبد.

- قضت محكمة جنايات القاهرة بتبرئة 3 متهمين آخرين.

- تسلم القاضي اليوم حكم محكمة جنايات القاهرة.

- يعتقد كثيرون أن حكم محكمة جنايات القاهرة دليل براءة للمهندس علي أبوالقاسم.

- تم التأجيل إلى جلسة خامسة ليوم الخميس المقبل.

أول رد لزوجته على قرار التأجيل

وأكدت ابتسام سلامة زوجة المهندس علي أبو القاسم، أنها لم تستبعد قرار تأجيل محاكمته اليوم، وذلك في أول تعليق منها على قرار التأجيل.

وقالت في تصريح مقتصب لـ«الوطن» إن التأجيل في القضية ليس الأول، حيث إنه بجلسة اليوم، عقدت 4 جلسات، وستكون جلسة الخميس المقبل هي الخامسة.

كما أكدت في الوقت ذاته أن لديها ثقة في البراءة.