أهالي عزبة الهجانة عن زيارات السيسي: بتدينا أمل في الحياة

داخل أحد المناطق العشوائية التابعة إلى محافظة القاهرة، انطلقت زغاريد وتصفيق وهتافات من أهالي المنطقة الشعبية، استقبالا لرئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، ورئيس الحكومة الدكتور مصطفى مدبولي، بجانب عدد من الوزراء وقيادات الدولة، حيث وصل الرئيس السيسي في زيارة لم تكن الأولى من نوعها إلى عزبة الهجانة، لمتابعة أعمال التطوير بها وبالمناطق المجاورة لها، التي تعاني من البناء العشوائي منذ سنوات، بالإضافة إلى نقص عدد كبير من الخدمات، ما جعلها تدخل ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، لتطوير العشوائيات والقرى، وتقديم جميع الخدمات لها، لتحظى باهتمامات الرئيس وزياراته التي وصفها الأهالي بأنها مصدر أمل لهم في الحياة مجددا.

معاناة أهالي عزبة الهجانة قبل بدء أعمال التطوير: عاملين زي حبة الرمل وسط التورتة

يحكي محمد حسني، البالغ من العمر 35 سنة، أحد أهالي منطقة عزبة الهجانة، أن المنطقة تفتقر لجميع خدمات الطوارئ، مثل نقطة الإسعاف والمطافي، بسبب ضيق الشوارع، «لما حد بيموت بنخرج نجيب عربية لدفن الموتى من المناطق المجاورة، وساعات مش بيرضوا يدخلوا»، فضلا عن الجهل والأمراض المنتشرة بسبب قلة الوحدات الصحية والمدارس، واستمرت معاناة أهالي القرية لمدة طويلة بسبب البناء العشوائي، مقارنة ببعض المناطق الفاخرة المجاورة لها، «عاملين زي حبة الرمل وسط التورتة».

يأس أهالي منطقة عزبة الهجانة جعل القاطنين بها يتجهون إلى مناطق أخرى، حيث لم يلتفت أي مسؤول في الدولة على مدار السنوات الماضية لمعاناة أهالي العزبة، وعندما وعد الرئيس السيسي أهالي العشوائيات بتطويرها، لم يصدقوا إلا بعد إنشاء مصلحة أحوال مدنية، وقسم ثالث شرطة مدينة نصر داخل العزبة، وبدأ الأهالي يتساءلون عن مصير البناء العشوائي، حتى وجدوا الرئيس السيسي يتفقد المنطقة، «مكناش مصدقين، تخيل يبقى نفسك مسؤول يسمعك، فينزلك رئيس الجمهورية بنفسه».

أحمد سيد: زيارات السيسي أعادت لنا الأمل في تطوير العشوائيات

حالة من الذهول انتابت أهالي عزبة الهجانة، عندما وجدوا الرئيس السيسي في زيارتهم للمرة الثانية، يتفقد أعمال التطوير بنفسه وسط فرحة عارمة من الأهالي، حيث يروي أحمد سيد، أحد شباب العزبة، أن زيارات السيسي أعادت لهم الأمل في تطوير العشوائيات، مضيفا: «إحنا كنا مدفونين في صحرا»، وأن الحلم تحقق برؤيتهم لبعض التطويرات بالفعل مثل الموقف الخاص بالميكروباصات الذي كان يعد مقلب للقمامة.

لم تتوقف آمال أهالي عزبة الهجانة عند هذا الحد، خاصة بعد زيارات رئيس الجمهورية لهم، حيث يأملون في توسيع الشوارع، وبناء العديد من المدارس والمستشفيات، فضلا عن إقامة نقاط إسعاف ومطافي، والحد من البناء العشوائي في العزبة، كما يتمنى أهالي المنطقة استمرار زيارات الرئيس لهم، «بتدينا أمل في الحياة»، على حد قول «حسني»، و«سيد»، لـ«الوطن».