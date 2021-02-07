السيسي والحكومة من «عزبة الهجانة»: نعيش مع الناس حجم المشكلة «فيديو»

اصطحب الرئيس عبدالفتاح السيسي، أعضاء الحكومة من الوزراء ورئيس الوزراء، في جولة تفقدية داخل منطقة عزبة الهجانة بشرق القاهرة على طريق القاهرة السويس، حيث صرح السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس اطلع خلال الجولة، على تلك المنطقة غير المخططة ذات الكثافة السكانية العالية.

أعرض شارع ما يدخلش عربية إسعاف أو مطافي

وقال «السيسي»، خلال الجولة، موجهًا حديثة لرئيس الوزراء والمسؤولين: «كان فيه سور هنا، أول ما اتعمل الطريق، الناس كسروا السور ده، طب هما كسروه ليه، عشان يعرفوا يعيشوا، أعرض شارع ميدخلش عربية، سواء عربية إسعاف كبيرة أو عربية مطافي، إنتوا شايفين حياة الناس عاملة إزاي؟».

السيسي يستنكر الأوضاع بـ«عزبة الهجانة»: هنسيبهم كدة؟ أنا بسأل سؤال

وأعرب الرئيس عن استنكاره البالغ لما وصل إليه الحال في منطقة عزبة الهجانة بشرق القاهرة، على طريق القاهرة السويس، حيث قال «يعني هنسيبهم كدة، أنا بسأل سؤال؟»، فيما رد عليه اللواء إيهاب الفار، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، أنه سيتم بدء تطوير شارع بشكل كامل يوم السبت المقبل، «مش هنهد البيوت، نسقنا مع المحافظة».

الفار: سنعمل على رفع كفائة الطرق الخاصة بـ «عزبة الهجانة»

وأضاف الفار: «الصرف الصحي والمرافق كاملة والكهرباء أيضًا كلها هتدخل المكان، وهنعيد الوضع لما كان عليه، ونرفع كفائة الطريق شوية عشان واطي وبيغرق من المياه، الكلام ده هيخلص خلال شهر، بالنسبة لشارع واحد، المنطقة بالكامل هنعملها مخطط ونعرضها على سياتك ونراجعه مع وزارة الإسكان».

السيسي: «مش هنشيل بيوت.. بس نفتح محاور»

ووجه السيسي بتطوير المنطقة: «إحنا مش هنشيل بيوت، بس نفتح محاور، إحنا معندناش حصر بعدد الوحدات السكنية قد إيه هنا؟، على كل حال بطرح ده علينا كدولة وكمان للرأي العام، بقوله ده الحال، لو منتبهناش لنفسنا ونظمنا نفسنا والحكومة سبقت الناس في الطلب، وتلبي طلبهم في الإسكان، الدولة كلها هتبقى كده».

السيسي يوجه المسؤولين بتفقد أوضاع المواطنين

وتابع الرئيس: « إحنا بنتكلم عن 50% من مساحة الدولة كده، إحنا جينا هنا كلنا عشان نوصل للناس الحكاية والأوضاع عاملة إزاي، الكلام في التليفزيون مش كفاية، لما نيجي لازم نبص ونشوف الناس عايشة إزاي»، ووجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، المسؤولين بتفقد أوضاع المواطنين.

امشوا وسط الناس وتفقدوا الوضع.. هم مش بنى آدمين؟

وواصل رئيس الجمهورية حديثه للمسؤولين: «انزلوا وامشوا وسط الناس، امشوا كدة تحت في الشوارع دي، هما دول مش بنى آدمين؟، لازم نشوف الناس عايشة ازاي، وبتأكل ازاي وبتأكل إيه وتشرب إيه وتتعالج ازاي، ولا إيه يا دكتور مصطفى»، في إشارة للدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.

السيسي ينتقد أوضاع «عزبة الهجانة»: الناس هنا بتتعلم إزاي؟

وانتقد السيسي، الأوضاع داخل منطقة «عزبة الهجانة»، حيث قال: «حد صور الخصوص، الناس عايشة إزاي، الأطفال اللي هنا اللي صغيرين هيطلعوا عاملين إزاي»، كما وجه حديثة للدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، «تكلفة التعليم هنا عندهم أكتر من أي منطقة تانية، الأب هيمشي بابنه مسافة كبيرة جدا لأقرب مدرسة».

لا بديل عن توسيع شوارع «عزبة الهجانة» .. «مفيش حل تاني»

وتابع: «مفيش مدارس جوة كتير، محدش عمل مدارس، عشان الموضوع مش مترتب أقصى حاجة نقدر نعملها ليهم، نفتح مجموعة من المحاور ونوسع الشوارع، لازم الشوارع توسع على الناس، وتخلينا نوصل لهم جوه، ونوصل لهم خدمات بالداخل، فلا بديل عن توسيع شوارع عزبة الهجانة، ومفيش حل تاني».

ووجه الرئيس السيسي حديثة للمسؤولين: «لو جيتوا النهاردة قولتوا الكتلة دي هنعمل فيها مجموعة من الشوارع، هنكون جهزنا ليهم وحدات بديلة، عشان الناس تقعد فيها، مفيش حل تاني، ولو العدد هنا 200 ألف شقة، ده عدد ضخم جدًا، إحنا جينا هنا، عشان حبيت إن إحنا نعيش مع الناس حجم المشكلة».

السيسي عن تفقده «عزبة الهجانة»: «علشان نعيش مع الناس حجم المشكلة»

وواصل: « إحنا ديما بنتكلم عليها ونقول فيه عشوائيات، والناس مش عارفة إحنا بنتكلم عن إيه وبنتكلم عنها إزاي، لازم نوقف البناء العشوائي ده ثم نعالجه، نوقف الأول وبعدين نعالجه، نوفر طلب الناس، لازم نوفر طلب الناس بما يناسب قدراتهم الاقتصادية، الإيجار هنا من 800 لألف ،عاوزين نوفر حاجة يبقى ده القسط بتاعها».

السيسي يسأل إيهاب الفار من عزبة الهجانة: متعايشين مع الناس دي؟

ووجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، تساؤلًا لـ اللواء إيهاب الفار، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، من داخل منطقة «عزبة الهجانة» : «مش إنتم متعايشين مع الناس دي؟»، فرد اللواء إيهاب الفار، «متعايشين يا فندم، وفي العزبة دي بالذات شغالين فيها بقالنا شهرين معاهم، في الخط بتاع السلك، والمسار الجديد».

سنبدأ في إنشاء 500 ألف وحدة سكنية بالتنسيق مع مدبولي

وأضاف الفار: «إن شاء الله طبقا لتوجيهات سيادتك، هنبدأ هنشتغل فورا في التخطيط، ونأخد الطرق اللي أقل خسائر في أعداد الوحدات، الرئيس السيسي مصدق على 500 ألف وحدة سكنية في عواصم المدن، فيه في القاهرة عدد كبير منها، إحنا نسقنا مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وخدنا الأراضي وهنبتدي نشتغل فيها».

عدد الوحدات السكنية الجديدة تزيد يومًا عن الآخر

وتابع: «دي هتسد عجز الشقق، عندنا شقق والمحافظة عندها شقق في الاسمرات 1 و 2 وكمان يا فندم بنعمل اهالينا 3 والخطة شغالة والاعداد تتزايد يوم عن الثاني، هنشوف الوحدات اللي موجودة عندنا تكفي قد اية، ونبدأ مراحل تعويض الأهالي، محافظ القاهرة مع وزيرة التضامن يسلموا الشقق مفروشة، الشقق المتاحة أمامها أسبوعين تكمل فرش، عشان اللي ينتقل يبقى بفرش جديد».

السيسي يوجه بوضع احتياطي مناسب بالموازنة لصالح تطوير «عزبة الهجانة»

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بوضع في الموازنة العامة للدولة، احتياطي مناسب لصالح مشروع تطوير المنطقة، فيما رد رئيس الحكومة: «تمام يا فندم، تكلفة مشروع 500 ألف وحدة سكنية مع الخدمات ممكن توصل لـ250 مليار جنيه».

السيسي: الأراضي المجاورة لـ «عزبة الهجانة» مرتفعة عن المنطقة 9 متر

وقال الرئيس السيسي: «عاوز أخلي الحياة مناسبة، ولازم يكون هناك شوارع نمشي فيها ما أمكن، لو مشينا جنب السور هتجد نفسك على ارتفاع من 8 لـ 9 متر عن ناس تحت، عاوز أشيل وافتح محور و2 وثلاثة، لازم نفرق ما بين نوفر طلب وما بين إننا نحل مسألة، احنا بنحل مسألة، المهم بس اننا نيجي ونشوف بنفسنا».

مدبولي يشرح للسيسي أوضاع عزبة الهجانة: عهدنا التحدث الصراحة

وشرح الدكتور مصطفى مدبولي، للرئيس عبدالفتاح السيسي، الأسباب وراء الأوضاع غير الجيدة في منطقة «عزبة الهجانة»: «إحنا عهدنا مع حضرتك التحدث بصراحة، هذه المناطق تُركت عشرات السنين، الدولة كانت في فترات معينة منقدرش نتكلم ولا نلوم ظروفها، مكنتش قادرة على تلبية طلب الناس».

المواطنين قاموا ببناء وحدات سكنية غير لائقة

وأضاف رئيس الحكومة: «كان البديل أن الناس بنت بنفسها ولكن للأسف بنت أماكن غير لائقة، دي الوصف الوحيد اللي ممكن نتكلم فيه، وعشان نطور الكلام ده، مجرد أي تطوير هيكفلنا عشرات أضعاف ما كنا بيننا المناطق دي وعملناها مخطط، عشان أفتح شارع صغير، هضطر أشيل صف من البيوت».

لو لم نطور «عزبة الهجانة» سنستمر في هذا النزيف

وتابع: «هذا الصف هيكون فيه آلاف من الوحدات وموجود فيها أسر، تكلفة باهظة جدًا تتحملها الدولة، وهنعمل ما في وسعنا وبكل امكانياتنا، الموضوع صعب جدًا دي حياة ناس وظروفهم، دي مش مناطق فاضية، ولو معملناش تطوير فيها هندفع ثمن كبير، وهنفضل في هذا النزيف للأبد».

الانتهاء من تطوير المناطق غير الآمنه

وواصل: «إحنا نبادر وننشء وحدات ونحاول نسبق الناس، بس لازم البناء العشوائي ده يقف، فيه لسه عمارة كانت بتطلع على أول الشارع، وفيه عمارات المالك بتاعها عاوز يطلع أدوار ثانية، لازم كلنا كمواطنين مع الدولة لازم نعرف العبء اللي واقع علينا، حضرتك وجهت ببرنامج تطوير المناطق غير الآمنة».

سنقوم بتطوير المناطق غير المخططة .. تكاليفها باهظة

وأوضح مدبولي: «المناطق غير الآمنة كان فيها فعلا خطورة شديدة على حياة المواطنين وأرواحهم، لما حضرتك وجهت بده خلصناها، دلوقتي إحنا داخلين على مرحلة جديدة وبرنامج جديد، وهو الدخول على المناطق غير المخططة عشان نحاول نرفع من جودة الحياة للمواطنين بصورة نسبية».

تكلفة فتح 4 شوارع في كل منطقة مليارات الجنيهات

وواصل: «ده تكلفة تانية هتبقى أضعاف أضعاف الجزء الخاص بالعشوائيات غير الآمن، يعني تطوير منطقة عزبة الهجانة عشان بس أفتح 3 أو 4 شوارع في كل منطقة دي هتكلفنا مليارات، وتوجيهات حضرتك مش عاوزين نسيب المواطنين في الظروف اللي هما فيها دي»، بينما تحدثت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، «لابد من جودة الحياة بالنسبة للناس، مينفعش يفضلوا بهذا الشكل، لازم يبقى فيه سكن بديل».