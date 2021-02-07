عمرو زكي: مصطفى محمد رافع راسنا.. ولازم يبقى هدفه البريميرليج

أشاد عمرو زكي مهاجم الزمالك والمنتخب الوطني السابق، بمصطفى محمد مهاجم الزمالك المنتقل مؤخرًا إلى جالطة سراي التركي بعدما أحرز هدفين في أول مباراتين مع فريقه الجديد كان آخرهما في فناربخشة، قائلًا: «مصطفى محمد رافع راسنا دايما في تركيا ومصر، أنا موضوعي ولما الأهلي لعب ضد الدحيل كنت بكلم اللاعبين وشجعتهم لأنهم يلعبون باسم مصر».

وأضاف زكي مع الإعلامية لميس الحديدي مقدمة برنامج «كلمة أخيرة»، الذي يعرض عبر شاشة «ON »، أنه اتصل بمصطفى محمد منذ قليل: «قلت له أستاذة لميس بتسلم عليك لأنها دايما بتبقى مبسوطة بأي إنجاز».

وتابع، أن مصطفى محمد لاعب موهوب خاصة أنه استطاع الانسجام بسرعة كبيرة مع أجواء الدوري التركي: «لعبت في الدوري التركي لمدة سنة وأعرف الأجواء جيدًا، وخاصة في هذه الفترة فإن الطقس بارد للغاية، كما أنه يلعب في فريق كبير وأحرز هدفا ضد فناربخشة ويمكن أن نشبه الفريقين بالأهلي والزمالك في مصر».

وأردف، أنه نصح مصطفى محمد بأن يضع الدوري الإنجليزي نصب عينيه، خاصة أنه يمتلك القدرات والموهبة التي تؤهله لكي يلعب في صفوف أحد فرقه: «مصطفى إنسان موهوب ومجتهد وعارف قيمة نفسه والنعمة اللي ربنا إداهاله وميزه بيها، ومصر كلها بتقول إنه المهاجم الأساسي للمنتخب، ودايما بنصحه إنه يحافظ على قوته البدنية ويعمل حساب لبكرة وإن طموحه يبقى بلا سقف، ولازم يبقى هدفه الدوري الإنجليزي، وهو عنوان للبريمير ليج، يمتلك القوة والقدرة على الالتحام والاستحواذ على الكرة كما أنه هداف وهجام ويستطيع اللعب جيدا في منطقة الجزاء».