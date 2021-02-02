مصطفى محمد يجلس على «الدكة» في مباراة جالطة سراي وباشاك شهير

شهد تشكيل جالطة سراي التركي الذي أعلنه المدير الفني التركي فاتح تريم، لمواجهة باشاك شهير في الجولة الـ22 من عمر الجلوس دوري التركي، جلوس مصطفى محمد مهاجم الزمالك المعار للنادي التركي، على مقاعد البدلاء.

وقرر فاتح تريم استبعاد مصطفى محمد من التشكيل الأساسي، خاصة وأنه لم يشارك كثيرا مع الزمالك وكان بعيد عن حساسية المباريات، وكذلك خاض أول مران له أمس فقط، ومن الممكن أن يتم الدفع به خلال مجريات الشوط الثاني حسب سير المباراة.

من جهة أخرى، حرص جالطة سراي على تقديم اللاعب المصري أمس للإعلام التركي، حيث نشر له فيديو لأهدافه رفقة القلعة البيضاء.

فيما قال أحمد يحيى، وكيل اللاعب، إن اللاعب سعيد بالاستقبال الكبير، لافتا بأن «عرض جالطة سراي التركي، وصل للزمالك، من فترة طويلة وليس الأسبوع الماضي فقط، مؤكدًا أن مصطفى محمد، كان يريد الرحيل إلى نادي سانت إيتيان في الدوري الفرنسي، ولكن الزمالك لم يوافق إلا على عرض النادي التركي، وجماهير جالطة سراي، سعيدة بالتعاقد مع مهاجم الزمالك».

ويستعد مصطفى محمد لخوض تحد كبير خاصة وأن وضع جالطة سراي ليس بالجيد، حيث يحتاج للفوز اليوم من أجل الإعلان عن نفسه بقوة في منافسة جدول ترتيب الدوري، غير أن اللاعب يستعد للمشاركة في أولمبياد طوكيو المنتظرة، خاصة وأنه كان هداف بطولة أمم أفريقيا تحت 23 عامًا.