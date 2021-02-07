إعفاء وزراء الحكومة السودانية تمهيدا لإعلان التشكيل الجديد

أصدر عبد الله حمدوك، رئيس الوزراء السوداني، قرارًا بحل الحكومة السودانية، من أجل إفساح المجال أمام التشكيل الوزاري الجديدة، حسبما أفادت قناة «سكاي نيوز عربية».

وأصدر مجلس الوزراء السوداني، بيانا مساء اليوم، أوضح من خلاله، أنه انعقد اليوم الأحد، اجتماعًا استثنائيًا لمجلس الوزراء الانتقالي، ترأسه حمدوك، في إطار مشاوراته مع الوزراء أعضاء الحكومة الانتقالية بشأن المساعي الحثيثة لاستكمال هياكل السلطة الانتقالية، ولإفساح المجال لتشكيل الحكومة الجديدة.

وتم إبلاغ الوزراء بإنهاء تكليفهم من الوزارة حتى يتسنى تكوين الوزارة الجديدة، وبناء عليه، أصدر رئيس الوزراء، قرارًا اليوم بإعفاء الوزراء من مواقعهم.

وجاء في بيان رئاسة مجلس الوزراء أن الطاقم الوزاري الذي تم تعيينه بعد الاتفاق السياسي وبدء سريان الوثيقة الدستورية عقب ثورة ديسمبر العظيمة التي شهد عليها العالم بما قدمته من شهداء وما وثقت له من بطولات وبسالات، قد أنجز المهمة الموكلة له ابتداءً وبهمة عالية، وهي وضع حجر الأساس وإطلاق الصافرة لعملية الانتقال الديمقراطي وتسلمهم لأول حكومة بعد الثورة