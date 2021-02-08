عم حارس عن لقاء البايرن: عندنا 11 راجل في الملعب والأهلي هيكسب 1-0

أعرب عم «حارس»، أقدم عامل بغرفة ملابس للنادي الأهلي، عن فرحته الشديدة بفوز النادي الأهلي على فريق الدحيل القطري، الذي أقيم بالدوحة ضمن مباريات كأس العالم للأندية، معربًا عن توقعه بفوز الأهلي اليوم على بايرن ميونخ، بطل دوري أبطال أوروبا بنتيجة 1-0 ، «عندنا 11 راجل في الملعب سيؤدون بشكل قوي».

حارس: كثير من أجيال النادي تربوا أثناء وجودي بغرفة الملابس

وأضاف «حارس»، خلال حواره في برنامج «حديث القاهرة»، مع الإعلامي خيري رمضان، على شاشة «القاهرة والناس»، أن كثيرًا من أجيال النادي تربوا خلال وجوده بغرفة الملابس، حيث بدأ في النادي الأهلي مع جيل الكابتن محمود الخطيب ومصطفى عبده وشطة، مشيرًا إلى أنه تواجد مع بعثة النادي الأهلي في مونديال الأندية مرتين.

لايجب مقارنة فوز بايرن ميونخ على برشلونة بـ8 أهداف بمباراة الأهلي

وأوضح أقدم عامل بغرفة ملابس للنادي الأهلي، أن لاعبي النادي الأهلي وعقب المباراة الأخيرة بالدوري المصري تم إغلاق ملف الدوري نهائيًا للتركيز كليًا على مباريات كأس العالم للأندية، متابعًا: «متفاءل من تحقيق مركز كويس، كل مباراة لها ظروفها الخاصة، ولايجب مقارنة فوز بايرن ميونخ على برشلونة بـ8 أهداف بهذه المباراة».

النادي الأهلي سيؤدي أمام البايرن بشكل جيد

وأشار إلى أنه يتوقع أن يؤدي النادي الأهلي بشكل جيد جدًا، كما ذكر أن هناك بعض اللاعبين ينتابهم شعور بالتعصب قبل المباريات، «كهربا أكتر لاعب بيبقى متوتر»، بينما محمد الشناوي وعمرو السولية أكثر اللاعبين هدوءًا، كما أوضح أن أيمن أشرف يؤدي أداء قويا جدًا خلال المباريات الماضية، ويمتلك حماسا شديدا ويؤدي في أي مركز.

كهربا أكثر لاعب يتوتر قبل المباريات

وتابع: «دائمًا ما يتطرق محمد الشناوي للحديث مع اللاعبين قبل المباريات، حديث الشناوي مع اللاعبين كلمة السر في كسب الثقة، وبدر بانون عاقل في التعامل مع الكرة.. بيفكرني بفترات ولعب هاني رمزي»، موضحًا أن لاعبي الأهلي يتناولون الطعام قبل المباراة بـ3 ساعات، ويركزون في تناول الموز لأنه يمتلئ بالطاقة.