لاعبو الأهلي القدامي: وصول النادي للبطولة شرف كبير لمصر

قال الكابتن شريف عبد المنعم، لاعب النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق، إن النادي الأهلي يمثل الكرة المصرية والأفريقية في مونديال كأس العالم للأندية، وهي سادس مرة له بتلك البطولة الهامة: «أي فرقة راحت المونديال كلها فرق قوية، وهيكون فيه لعيبة كويسه أوي».

المباراة ستظهر مفتوحة من قبل الفريقين

وأضاف «عبد المنعم»، خلال تصوير خارجي معه وزملائه لبرنامج «الحياة اليوم» الذي يقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، المذاع على فضائية «الحياة»، أن مباراة اليوم، ستظهر كمباراة مفتوحة من قبل الفريقين، وسيلعب النادي الأهلي بخطته المعهودة منه من قبل: أنا شايف أن المطش رايح لضربات الجزاء بسبب التعادل».

تواجد أي فرقة مصرية في بطولة كأس العالم للأندية شرف كبير لمصر

فيما قال الكابتن محمد عمارة، لاعب النادي الأهلي ومنتخب مصر سابقا، إن اليوم، هناك احتفالية كبرى في مصر لتواجد النادي الأهلي للمرة السادسة في المونديال العالمي، وتواجد أي فرقه مصرية في بطولة كأس العالم للأندية هو شرف كبير لمصر.

وأضاف «عمارة» أنه يرى فرص جمة للنادي الأهلي في الفوز على نادي الدحيل القطري، حيث له خبرات عده بالتواجد في البطولات القارية: «لما بنكون موجودين في المحافل العالمية بنكون عند حسن ظن الناس، والدحيل بطل الدوري القطري، والأهلي بطل أفريقيا والسوبر المصري وكأس مصر، وعندنا الفوارق كبيرة جدا، والنادي الأهلي الأقوى بجماهيره ولاعيبه، والنهاردة، وأتمني أننا نكسب علشان نقابل بايرن ميونخ».

أحنا أبطال أفريقيا

بينما قال الكابتن شادي طارق، لاعب النادي الأهلي ومنتخب مصر سابقا، إنه يأمل في ظهور النادي الأهلي بشكل موفق خلال مجريات مباراته مع الدحيل القطري: «بايرن ميونخ معانا في المحفل ده، وأحنا أبطال أفريقيا».