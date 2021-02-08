الكهرباء: لجنة للتحقيق في إصدار فواتير بالخطأ بتوزيع جنوب القاهرة

كلف الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، المهندس جابر دسوقي رئيس الشركة القابضة للكهرباء، بتشكيل لجنة للتحقيق في إصدار 21 ألف فاتورة بالخطأ عن استهلاك الشهر الماضي، وتحصيل البعض منها من المشتركين عن الشهر الحالي في إدارتي العمرانية 2 وأكتوبر، التابعتين لشركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء.

توقيع الجزاء الرادع لعدم تكرار الخطأ

وأكد مصدر مسؤول بوزاره الكهرباء والطاقه المتجددة لـ «الوطن»، قيام لجنة من القابضة بالتحقيق لمده 8 ساعات في إيرادات الهرم، وتأكدت من إصدار 13 ألف فاتورة بالعمرانية 2، إضافة إلى 8 آلاف فاتورة بأكتوبر بالخطأ، وقيام المحصلين بتحصيل البعض منها من المشتركين، لافتا إلى تأكيد وزير الكهرباء على محاسبة المتسبب عن الواقعة وتوقيع الجزاء الرادع لعدم تكرار أخطاء الفواتير حفاظا على حقوق المشتركين وحرصا من الوزارة على تقديم خدمة بشكل يرضي المواطن

إيصالات متكررة بالخطأ

وكشف المصدر أن الخطأ في إصدار الفواتير من الغرفة المركزية فى القراءات، والتى ترتب عليها إصدار إيصالات بالخطأ، لافتا إلى أنه تم إصدار إيصالات مكررة عن استهلاك الشهر الماضي، وتوزيع البعض منها وتحصيلها من المشتركين في إدارتي العمرانية 2 وأكتوبر.

حصر الفواتير الخاطئة

وأشار إلى أن اللجنة ستقوم بحصر الفواتير الخاطئة والقيام بتصحيحها مرة أخرى وتوزيعها على مديري الإدارتين بعد إجراء أعمال المراجعة طبقا للضوابط والتعليمات الصادرة من الوزارة والشركة القابضة في هذا الشأن، لافتا إلى أن قطاع الهرم 1 و2 يضم 6 إدارات، ويبلغ عدد المشتركين فيهم مايقرب من 750 ألف مشترك من ضمنهم مايقرب من 200 ألف مشترك بعدادات مسبقة الدفع.

شكاوى من المشتركين للوزير ونائبه

وأكد المصدر أنه تم إرسال عدد كبير من الشكاوى من مشتركي العمرانية وأكتوبر إلى مكتب وزير الكهرباء ونائبه المهندس أسامة عسران، ورئيس الشركة القابضة والإدارة العامة لشرطة الكهرباء للاستفسار عن الواقعة ومحاسبة المسئولين عن خطأ إصدار الفواتير باستهلاك متكرر وعدم إلصاق الخطأ لصغار الموظفين ككبش فداء عن المسئولين الحقيقيين عن الواقعة.

الواقعة مكررة وقيام الشركة بتصحيح الخطأ

جدير بالذكر أن الواقعة تكررت منذ 3 سنوات في إدارة إيرادات شبرا الخيمة التابعة لشركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء، بإصدار فواتير بالخطأ، وقام عضو مجلس النواب بالدائرة وقتها، بتقديم طلب إحاطة في مجلس النواب، وقدم عددا كبيرا من الفواتير الخاطئة، وقام وزير الكهرباء بتشكيل لجنة حققت في الواقعة، وأكدت صحة ما أثاره النائب، وقرر الوزير وقتها إحالة رئيس القطاعات التجارية لوظيفة مستشار إضافة إلى مجازاة 4 من مديري العموم وقيام الشركة بتدارك الخطأ وتصحيحه

التأكد من صحة الفاتورة قبل السداد

وطالب المصدر المشتركين بمراجعة فاتورة استهلاك الكهرباء الشهرية قبل سداد قيمتها لمندوب شركة الكهرباء سواء من حيث قيمة الفاتورة ومقارنتها بقراءة العداد للتأكد من صحتها قبل سداد القيمة.