طارق عبدالعظيم نقيبا لمحامين بني سويف.. بـ 1510 أصوات

أعلنت اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات نقابة المحامين في بني سويف، منذ قليل، عن فوز طارق عبدالعظيم عبدالحليم، بمقعد نقيب المحامين في بني سويف، بعد فوزه على نبيل حميدة النقيب السابق عضو مجلس الشيوخ الحالي عن المحافظة.

وجاءت النتائج كالتالي:

إجمالي من لهم حق التصويت بالانتخابات بلغ 5159 ناخبا، حضر منهم 2870 ناخبا، بإجمالي عدد أصوات صحيحة 2830 صوتا، و40 صوتا باطلا.

حصل طارق عبدالعظيم عبدالحليم محمد، على 1510 أصوات، مقابل 1320 صوت لنبيل حميدة عبد الخالق ثروت نقيب المحامين السابق.

وعن المحاكم الجزئية فاز كل من: جمال ربيع، بمقعد محكمة بندر بني سويف، وأحمد شعبان الجميل، بمقعد محكمة مركز بني سويف، ومحمد جاد الله، بمقعد محكمة مركز الواسطى، وعبدالمنعم عبدالوارث، بمقعد محكمة مركز ناصر.

وفاز إبراهيم شراقي بمقعد محكمة مركز اهناسيا، ومحمد فاروق جابر، بمقعد محكمة مركز ببا، ومحمد مظهر، بمقعد محكمة مركز سمسطا، وعبدالقادر القاسي، بمقعد محكمة مركز الفشن، بينما فاز أحمد حسني قمر، بمقعد الشباب.

وكانت الانتخابات شهدت منافسة شرسة بين 39 مرشحًا يمثلون المحاكم الجزئية بالمحافظة، لاختيار 10 مرشحين بينهم النقيب و8 أعضاء يمثلون المحاكم الجزيئة الثمانية بالمراكز ومرشح آخر على مقعد الشباب.

وجرت عملية التصويت، داخل مقر انتخابي واحد، بعد قرار النقابة تجميع اللجان داخل مقر نادي المحامين بكورنيش النيل بمدينة بني سويف، وخصصت الدور الثاني من المبنى لمحكمتي بندر ومركز بني سويف بني سويف، والدور الثالث لمحاكم أهناسيا وناصر والواسطى، وخصصت الحديقة لمحاكم ببا وسمسطا والفشن.