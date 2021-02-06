رئيس التحرير

محمود مسلم

مصرع شخصين وإصابة 9 آخرين في حادث انقلاب ميكروباص بـ«صحراوي بني سويف»

كتب:

عمرو رجب
12:08 م | السبت 06 فبراير 2021
مستشفى بني سويف التخصصي

مستشفى بني سويف التخصصي

لقي سائق وترزي مصرعهما، وأصيب 9 آخرون بينهم سوري الجنسية، اليوم، في حادث انقلاب سيارة ميكروباص على الطريق الصحراوي الشرقي قبل بوابة الكريمات بمحافظة بني سويف، وتم نقلهم إلى المستشفى، إثر انفجار الإطار الخلفي للسيارة.

وانتقلت 10 سيارات إسعاف تابعة لمرفق إسعاف بني سويف، إلى محل الواقعة، وتبين أن الجثتين هما «أحمد.ع.ح» 34 عامًا، ترزي، «ماهر.م.م» 33 عامًا، سائق السيارة، وتم إيداعهم بمشرحة مستشفى بني سويف التخصصي، تحت تصرف النيابة العامة.

وتبين أن المصابين هم «محمد.ع.ع» 21 عامًا، مصابًا باشتباه كسر بالقدم الأيمن، «وليد.ش.ح» 35 عامًا، مصابا بسحجات وكدمات بالجسم، «علي.ر.إ» 35 عامًا، مصابا باشتباه نزيف بالمخ مع كسور بالاطراف، «أسامة.ح.م» 29 عامًا، سوري الجنسية، مصابا باشتباه نزيف بالبطن، واشتباه كسر باليد اليسرى وجرح بالجبه، و«هشام.م.ع» 29 عامًا، مصابا باشتباه نزيف بالبطن مع كدمات بالجسم.

كما أصيب «ياسين.م.ح» 40 عامًا، مصابا بجرح بفروة الرأس حوالى ١٠سم مع كدمات بالصدر، «ربيع.س.ح» 44 عامًا، مصابا بسحجات وكدمات بالجسم، «محمد.ح.ع» 22 عامًا، مصابا باشتباه كسر بالساق الأيمن، و«محمد.ع.ص» 42 عامًا، مصابا بسحجات وكدمات بالجسم، وتم نقلهم إلى قسم الاستقبال بمستشفى بني سويف التخصصي.

وجارٍ اتخاذ الاجراءات القانونية والإدارية اللازمة، وتحرير المحضر اللازم بالواقعة.

اقرأ المزيد:

تحرير 1900 محضر عدم ارتداء كمامات خلال شهر في بني سويف

افتتاح 3 مساجد جديدة في بني سويف بتكلفة 16 مليون جنيه

ثلوج وأمطار غزيرة في مدن بني سويف.. والأهالي: «أول مرة نشوف كده»

محافظ بني سويف لـ«مجلس الشباب»: 285 مليونا لإنشاء بحيرات تجميع أمطار

أمطار غزيرة ورياح رملية تضرب بني سويف

محافظ بني سويف يوجه برعاية مريض نفسي احتجزته اسرته داخل غرفة مغلقة

محافظ بني سويف: 119 محضرا ضد مواطنين لعدم ارتدائهم الكمامات