مصرع شخصين وإصابة 9 آخرين في حادث انقلاب ميكروباص بـ«صحراوي بني سويف»

لقي سائق وترزي مصرعهما، وأصيب 9 آخرون بينهم سوري الجنسية، اليوم، في حادث انقلاب سيارة ميكروباص على الطريق الصحراوي الشرقي قبل بوابة الكريمات بمحافظة بني سويف، وتم نقلهم إلى المستشفى، إثر انفجار الإطار الخلفي للسيارة.

وانتقلت 10 سيارات إسعاف تابعة لمرفق إسعاف بني سويف، إلى محل الواقعة، وتبين أن الجثتين هما «أحمد.ع.ح» 34 عامًا، ترزي، «ماهر.م.م» 33 عامًا، سائق السيارة، وتم إيداعهم بمشرحة مستشفى بني سويف التخصصي، تحت تصرف النيابة العامة.

وتبين أن المصابين هم «محمد.ع.ع» 21 عامًا، مصابًا باشتباه كسر بالقدم الأيمن، «وليد.ش.ح» 35 عامًا، مصابا بسحجات وكدمات بالجسم، «علي.ر.إ» 35 عامًا، مصابا باشتباه نزيف بالمخ مع كسور بالاطراف، «أسامة.ح.م» 29 عامًا، سوري الجنسية، مصابا باشتباه نزيف بالبطن، واشتباه كسر باليد اليسرى وجرح بالجبه، و«هشام.م.ع» 29 عامًا، مصابا باشتباه نزيف بالبطن مع كدمات بالجسم.

كما أصيب «ياسين.م.ح» 40 عامًا، مصابا بجرح بفروة الرأس حوالى ١٠سم مع كدمات بالصدر، «ربيع.س.ح» 44 عامًا، مصابا بسحجات وكدمات بالجسم، «محمد.ح.ع» 22 عامًا، مصابا باشتباه كسر بالساق الأيمن، و«محمد.ع.ص» 42 عامًا، مصابا بسحجات وكدمات بالجسم، وتم نقلهم إلى قسم الاستقبال بمستشفى بني سويف التخصصي.

وجارٍ اتخاذ الاجراءات القانونية والإدارية اللازمة، وتحرير المحضر اللازم بالواقعة.