مبعوث الأمم المتحدة الجديد إلى ليبيا يبدأ مهامه اليوم

قالت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، مساء أمس الأحد، إن رئيسها، السلوفاكي يان كوبيش، سيبدأ مهامه اليوم، بعد انتهاء مهمة الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بالإنابة في ليبيا، الأمريكية ستيفاني وليامز، وفقا لما ذكرته «بوابة الوسط» الليبية.

وقالت البعثة الأممية، عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إن «كوبيش» تحادث قبل مباشرة مهامه، مع رئيس حكومة تسيير الأعمال فايز السراج، ومحمد الطاهر سيالة المفوض بوزارة الخارجية والتعاون الدولي في حكومة السراج.

وبحث السراج، مع كوبيش، مستجدات الوضع في ليبيا، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وأشاد السراج، في اتصال هاتفي مع كوبيش، بجهود الأمم المتحدة في رعاية العملية السياسية.

وأكد الجانبان، أهمية استكمال المسارين العسكري والاقتصادي بعد الاتفاق على تشكيل سلطة تنفيذية جديدة.

وأعرب السراج وكوبيش، عن أملهما في إتاحة الاتفاق إعادة توحيد مؤسسات الدولة، كما أكد المسؤولان، ضرورة الالتزام بإجراء الانتخابات العامة في موعدها المقرر في 24 ديسمبر 2021.