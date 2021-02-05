«المنفي» رئيس ليبيا الجديد.. ينتمي لقبيلة عمر المختار وسفير السراج بأثينا

‏أعلنت بعثة الأمم المتحدة إلى ليبيا، انتخاب محمد المنفي رئيسا للمجلس الرئاسي الليبي، خلفاً لفايز السراج، وانتخاب عبدالحميد دبيبة، رئيسا للحكومة الليبية للفترة الانتقالية.

معلومات عن محمد المنفي رئيس ليبيا الجديد

ولد محمد يونس بشير المنفي، في عام 1976، بمدينة طبرق في شرق ليببا.

ينتمني إلى قبيلة «المنفي» شرق ليبيا، وهي قبيلة المجاهد عمر المختار، الذي حارب ضد إيطاليا.

كان محمد المنفي، من القيادات النشطة الموالية للعقيد الليبي الراحل معمر القذافي، إذ كان عضوا في رابطة الطلاب الليبيين الدارسين في فرنسا، تحت لواء اتحاد طلبة الجماهيرية، وكان من أكثر الشباب الجماهيري إيمانا بمبادئ ثورة الفاتح.

بعد الإطاحة بـ معمر القذافي، ترشح لانتخابات 2012، وفاز بعضوية المؤتمر الوطني العام، وأصبح رئيس لجنة الإسكان والمرافق بالمؤتمر الوطني العام الذي جرى تشكيله بعد الثورة.

‏محمد المنفي، هو السفير الليبي المعين من «السراج» في أثينا، وسبق أن طلبت منه الخارجية اليونانية، مغادرة البلد بعد توقيع طرابلس وأنقرة، اتفاقية ترسيم الحدود البحرية.

‏‎وأعلنت الممثلة الخاصة بالإنابة، فوز القائمة الثالثة بالجولة الثانية من عملية التصويت على قوائم مرشحي المجلس الرئاسي، ورئاسة الحكومة، والتي تضم: محمد يونس المنفي، رئيس المجلس الرئاسي، موسى الكوني، عضو في المجلس، عبدالله حسين اللافي، عضو في المجلس، عبدالحميد محمد دبيبه، رئيس الحكومة.

وفازت قائمتهما بـ39 صوتا، مقابل 34 صوتا لمنافسيهما رئيس برلمان الشرق عقيلة صالح، ووزير الداخلية المقيم في الغرب فتحي باشاغان لمنصب رئيس الوزراء.

وضمت القائمة الرابعة التي خسرت في الجولة الحاسمة أمام القائمة الثالثة، عقيلة صالح رئيساً للمجلس الرئاسي، وعضوا المجلس أسامة الجويلي، وعبدالمجيد سيف النصر، ورئيس الحكومة فتحي باشاغا.

وكان الحد الأدنى اللازم لاختيار القائمة المرشحة يبلغ 60% من الأصوات الصحيحة، وبالتالي فإن أي من القوائم الأربع المرشحة لم تحصل على هذه النسبة في الجولة الأولى، وتقرر التوجه لجولة تصويت ثانية، فيما يبلغ الحد الأدنى للجولة الثانية 50+1% من الأصوات الصحيحة.