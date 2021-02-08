مصرع شاب وإصابة والده في مشاجرة أسرية بالمحلة.. سقطا من الدور الرابع

شهدت منطقة صندفا بمدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، منذ قليل، مصرع شاب وإصابة والده، عقب سقوطهما من الطابق الرابع بمنزل الأسرة بميدان الإمام، إثر نشوب مشاجرة بينهما لخلافات أسرية متبادلة، وخصصت سيارتا إسعاف لنقلهما إلى طوارىء مستشفى المحلة العام، حيث تم التحفظ على جثة الشاب بمشرحة مستشفى المنشاوي العام بطنطا، وتحرير محضر بالواقعة وجاري العرض على النيابة.

وتعود أحداث الواقعة حينما تلقى اللواء هاني مدحت مدير أمن الغربية، إخطارا من مأمور قسم شرطة ثان المحلة، يفيد بورود بلاغ من شرطة النجده يفيد بمصرع شاب وإصابة والده في مشاجرة داخل عقار بمنطقة صندفا بدائرة قسم ثان المحلة.

كما انتقل ضباط مباحث قسم ثان المحلة برئاسه الرائد أحمد عبدالشافي رئيس مباحث قسم شرطة ثان المحلة، وقوات من الشرطة السرية والنظامية إلى مكان الحادث.

وتبين من التحريات الأمنية تحت إشراف النقيب محمد عميرة معاون مباحث القسم، أن الضحية شاب يدعى «ك.م»، ووقعت مشادة كلامية بينه وبين والده تطورت إلى مشاجرة بينهما وتشابك بالأيدي؛ مما تسبب في مصرع الابن وإصابة والده بسبب خلافات أسرية.

كما خصصت سيارتا إسعاف لنقل جثة الشاب إلى مستشفى المنشاوي العام بطنطا ونقل الوالد المصاب إلى مستشفى المحلة العام.

وأكد شهود عيان من أبناء المنطقة، أن خلافات أسرية تسببت في سقوط الأب وابنه سهوا من الطابق الرابع بمنزلهما بمنطقه ميدان الإمام وهرع الجيران لإنقاذهما، لكن الشاب أصيب بنزيف داخلي بالمخ تسبب في وفاته، بينما تعرض والده لكدمات وجروحات في أماكن متفرقة وكسور بأطراف جسده.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة حرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التى قررت تشريح الجثة للتأكد من سبب الوفاة، وسرعة تحريات المباحث النهائية حول الواقعة وتولت التحقيق.