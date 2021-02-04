«أمن الغربية» يكثف من جهوده لكشف غموض مقتل شخص بمقابر المحلة

تكثف المباحث الجنائية بمديرية أمن الغربية، اليوم، من جهودها لكشف غموض واقعة العثور على جثة شخص مجهولة داخل المقابر، بقرية الهياتم بمركز المحلة، وتم الدفع بسيارة إسعاف لنقل الجثة إلى مشرحة مستشفى المحلة العام.

وتلقى اللواء هاني مدحت مدير، أمن الغربية، إخطارا من مأمور مركز شرطة المحلة الكبرى، بورود بلاغات من الأهالي تفيد بعثورهم عن طريق الصدفة على جثة لرجل يرتدى جلباب في الأربعينيات من عمره، ملقاة في محيط مقابر قرية الهياتم ولا يوجد معه أي إثبات شخصي.

وانتقلت قوة من مباحث قسم مركز المحلة إلى موقع الحادث، وتبين من خلال الفحص المبدئي للجثة أنه لا يوجد بها أي آثار عنف أو طعنات أو تشوهات.

وتكثف الأجهزة الأمنية من جهودها لمعرفة أسباب الوفاة، وعن وجود شبهة جنائية من عدمه، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى المحلة، لتوقيع الكشف الطب الشرعي عليها.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن ظروف وملابسات الواقعة، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.