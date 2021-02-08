12معلومة عن وزير الخارجية الأمريكي الأسبق «جورج شولتز»: عمل مع 3 رؤساء

توفي جورج شولتز وزير الخارجية الأمريكي الأسبق، في عهد الرئيس الجمهوري رونالد ريجان، وكبير مهندسي الدبلوماسية الأمريكية في نهاية «الحرب الباردة» بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي السابق، أمس الأول السبت، عن عمر تجاوز 100 عام.

ووصف «معهد هوفر»، في بيان، أمس الأحد، «شولتز» والذي كان عضوا فخريا فيه، بأنه كان أحد السياسيين الأكثر اتساقا في كل الأزمنة، مشيرا إلى أنه عمل مع 3 رؤساء أمريكيين من الحزب الجمهوري «دوايت أيزنهاور-ريتشارد نيكسون-رونالد ريجان» في مناصب مختلفة.

ونرصد أبرز المعلومات عن «شولتز»:

-ولد شولتز في 1920 في مدينة «نيويورك».

-درس شولتز الاقتصاد قبل خدمته في سلاح مشاة البحرية الأمريكية خلال الحرب العالمية الثانية حيث حارب اليابان في المحيط الهادئ.

-شغل مناصب أكاديمية عليا في الخمسينيات، فيما كان مستشارا اقتصاديا في إدارة أيزنهاور، وفقا لما ذكرته هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي».

- تولى منصب وزير العمل في حكومة ريتشارد نيكسون في عام 1969، وفي وقت لاحق تولى منصب وزير الخزانة، ورئيس مجلس السياسة الاقتصادية.

- تولى شولتز منصب وزير الخارجية في عهد رونالد ريجان في عام 1982.

- شغل منصب وزير الشؤون الخارجية الأمريكية «يوليو 1982 -يناير 1989».

-شغل عدة مناصب في وزارات الخارجية والخزانة والعمل وهيئة إدارة الميزانية.

-في النصف الثاني من الثمانينيات، سعى شولتز للتواصل مع الزعيم السوفيتي الأسبق ميخائيل جورباتشوف، في محاولة لتخفيف توترات الحرب الباردة.

- في 1987وقع كل ريجان وجورباتشوف اتفاقية تاريخية للحد من الأسلحة «معاهدة الأسلحة النووية متوسطة المدى».

-شارك شولتز في محادثات مع إيران في الثمانينيات.

-كان شولتز من أشد المؤمنين بالدبلوماسية على مستوى الأفراد، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

-أعرب شولتز في 2020 عن أسفه للنهج الذي اتبعه الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.