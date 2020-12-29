أحمد المسلماني: العالم مقبل على جولة جديدة من الحرب الباردة

قال أحمد المسلماني، الكاتب والمحلل السياسي، إن العالم سيدخل جولة جديدة من الحرب الباردة، والبعض يتساءل من سيتحالف مع من؟ موضحا أن الصين وروسيا لن يتحالفا، لكن يمكن أن يتفاهما، وروسيا ترى أن اصطدام البلدين في مصلحتها.

تكتلات بين البلدين

وأضاف «المسلماني»، في لقاء مع برنامج «مساء dmc» المذاع على قناة «dmc» الفضائية، الثلاثاء، ويقدمه الإعلامي رامي رضوان، أن الصين تسعى إلى عقد تكتلات لمواجهة أمريكا، بينما يسعى جو بايدن، الرئيس الأمريكي المنتخب إلى إعادة تكتل دول الاتحاد الأوروبي مرة أخرى.

صعود الصين في التكنولوجيا

وتابع الكاتب والمحلل السياسي، أن الصين ليست الاتحاد السوفيتي، حيث كان الأخير قوة عسكرية، ولكن ليس قوة اقتصادية، وإنما الصين قوة اقتصادية وقوة عسكرية صاعدة، ولا تملك أيدولوجيا سياسية تصدرها، ولذلك فإن فرصة بقائها وصمودها أمام أمريكا أكبر، إضافة إلى تركيزها في القوى الناعمة، وهي تركز فيها جدا، وبعد أن كان وادي السيلكون في أمريكا يحكم عقل وحضارة العالم المعاصر، انتقل ذلك إلى الصين، من خلال التكنولوجيا والتطبيقات الحديثة مثل «وي تشات»، و«تيك توك».

مخاوف من تطبيق «تيك توك»

وأوضح أن تطبيق «تيك توك» الأخير كان له دور كبير في حركة «حياة السود مهمة» في الولايات المتحدة، وبعض الدول مثل الهند حظرته نظرا لخطورته، إضافة إلى تكنولوجيا الجيل الخامس التي تتميز فيها الصين أيضا، لافتا إلى أن الصين تلاحق أمريكا خطوة بخطوة.

ولفت إلى أن بعض التوقعات تشير إمكانية اندلاع حرب بين الصين والولايات المتحدة إذا استمرت الثانية في سياساتها لإضعاف بكين، وهذا حدث قديما في الحرب العالمية الأولى بين بريطانيا وألمانيا، وأيضا بين أثينا وإسبرطة قديما، وينتقد رؤية أمريكا التي تقول: «يا تبقى معانا ونضمن لك الأمن يا تكون مع الصين وتستفيد اقتصاديا ولا نضمن لك الأمن».