رضا عبدالعال: لو بدرب الأهلي هاكسب البايرن بخطة «استر يارب»

تحدث رضا عبدالعال لاعب الأهلي والزمالك السابق، والمدرب السابق لفريق طنطا والمحلل الرياضي الشهير، عن لقاء الأهلي وبايرن ميونيخ المرتقب في نصف نهائي كأس العالم للأندية، المقرر إقامته في الثامنة من مساء اليوم، على ستاد أحمد بن على في قطر، لافتًا إلى أن المبارة ستكون غاية في الصعوبة من ناحية الخطط والتكتيك في مواجهة فريق كبير مثل البايرن.

وقال «عبدالعال» لـ«الوطن»، إن الأهلي ليس أمامه سوى حل واحد وهو الدفاع ثم الدفاع، ومحاولة استغلال الكرات الثابتة وتوزيع مجهود اللاعبين على المباراة بأكملها، «أنت بتلاعب بايرن ميونيخ مش سكر الحوامدية، لازم تبقى واخد بالك من كل باص وعينك في وسط راسك لأن هما مبييرحموش لو غلطت، وفي نفس الوقت غلطهم قليل فلو حصل استغله لأنه مش هيحصل تاني».

موسيماني مفيش قدامه غير الدفاع.. والبايرن لو طالوا يجيبوا 20 جول مش هيتأخروا

وأضاف «عبدالعال»، أن لاعبي البايرن يحرزون الأهداف من أنصاف الفرص، وطابع الألمان لديهم جدية مرعبة في الكورة، «جبابرة ومكن، مبيكتفوش بواحد ولا اتنين لو طالوا يكسبوك 20 هيعملوها، الحنكشة مش مطلوبة خالص في الماتش ده، واللاعيبة لازم يلعبوا اللي يعرفوه، ولو مش هيطلعوا بنتيجة إيجابية يطلعوا بأقل الخساير».

وعن توقعاته لسير مباراة اليوم قال، «موسيماني هيدافع وهيفضل محطوط في الـ18 مفيش قدامه غير كدة، لو فكر يهاجم هتحصل فضيحة، قدام البايرن دافع وأنت ساكت وتدعي متحصلش مصيبة، ونفسية اللاعيبة عليها عامل كبير في الماتش ده لأنه هيلعب قدام ناس كان كبيره يلعب بيهم بلايستيشن».

كما أوضح رضا عبدالعال أنه إذا كان مدربًا للاهلي في الوقت الحالي بدلًا من الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، كان سيفوز على الفريق الألماني: «ليه لأ، أنا بلعب كورة وهم بيلعبوا كورة، هم بطل أوروبا والأهلي بطل أفريقيا، أنا معنديش حاجة اسمها أخاف من فريق، هما بني آدمين ولو درستهم تقدر تكسبهم عادي، هدافع بخطة (أستر يارب) 4 مدافعين و4 وسط ملعب مدافعين ومهاجمين يشغلوا الدفاع، وألعب على الهجمة المرتدة».

وأكد أنه يرى نفسه أفضل مدرب في مصر، وإمكانياته لم تظهر بعد، «أنا أحسن مدرب في مصر وبقولها بكل أريحية أنا عارف أنا بقول إيه، لاعيبة الأهلي المنضمين جديد خلوا الفريق جبار، بقى فيه فرقتين كورة، وطالما الفرقة بتأدي النتائج دي حاجة بتاعة ربنا».