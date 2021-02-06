الأهلي عن تحذيرات بايرن ميونيخ: مش شاغلين بالنا إلا بنفسنا

قال طارق قنديل، عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، إن الفريق يجري تدريباته في ملعب جامعة قطر، والأمور على ما يرام، حيث إنه بعد مرور يوم من مباراة الدحيل القطري جرى البدء في التدريبات التي تسبق لقاء الفريق بنادي بايرن ميونيخ الألماني: «من ناحية التدريبات والحالة النفسية الحمد لله مظهر النادي الأهلي كعادته مشرف».

وأضاف «قنديل»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «الحياة اليوم» والذي تقدمه الإعلامية لبنى عسل والمذاع على فضائية «الحياة»، أن الفريق حاليا بكامل أعضائه داخل نظام الفقاعة الطبي، كما يوجد رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي الكابتن محمود الخطيب مع الفريق: «الموضوع ماشي بشكل كويس».

وأوضح أنه بالنسبة لرسائل فريق بايرن ميونيخ الأخيرة للأهلي، والتي طالبوا الأحمر خلالها بعدم الخوف ولكن ضرورة الحذر من مقابلته، فالأهلي لا ينشغل إلا بنفسه فقط، فيما يراقب المدير الفني للفريق طريقة لعب نادي بايرن ميونيخ، وكافة اللاعبين مدركين أهمية مشاركتهم في بطولة كأس العالم اللأندية: «اللعيبة والأطقم الفنية بيقوموا بدورهم على ما يرام، والتوفيق من عند ربنا».

وأشاد بوجود عدد كبير من الجمهور المصري مؤازرا ومساندا للنادي الأهلي في الطرقات والملاعب والمدرجات بجميع أنحاء قطر: «حاجة بديعة، والمصريين كلهم مساندين للنادي الأهلي، حاجة تفرح».

وأشار إلى أن آخر مسحة أجراها الفريق كانت صباح اليوم، ومن المنتظر أن تظهر نتيجة المسحة خلال ساعتين من الآن.

وتابع: «الكابتن محمود الخطيب على تواصل دائم مع الجهاز واللاعبين بشكل دائم ودوري، وإن شاء الله تنتهي الأمور على خير»