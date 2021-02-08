طائرات الحوثيين المسيرة تستهدف السعودية: 10«درون» خلال 2021

كثف الحوثيون المدعومون من إيران، هجماتهم على المملكة العربية السعودية، باستخدام الطائرات المسيرة المفخخة «درون» والاستطلاعية، والتي استطاع تحالف دعم الشرعية في اليمن بقيادة السعودية من اعتراض هذه الطائرات وتدميرها.

وكانت لجنة خبراء من الأمم المتحدة، قالت في وقت سابق إن هذه الطائرات مجمعة من مكونات مصدرها خارجي وتم شحنها إلى اليمن، وأشارت اللجنة الاممية، إلى أن الطائرات متطابقة تقريباً في التصميم والأبعاد والقدرات لطائرات مسيرة إيرانية الصنع.

وأعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن بقيادة السعودية «التحالف العربي»، أمس الأحد، اعتراض 4 طائرات مفخخة حوثية أطلقت باتجاه السعودية، وفقا لما ذكرته قناة«العربية» الإخبارية.

وقال المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العميد الركن تركي المالكي، إن الحوثيين ينتهكون القانون الدولي الإنساني بمحاولات استهداف المدنيين.

وأضاف المالكي، أن التحالف يتخذ الإجراءات العملياتية للتعامل مع مصادر التهديد بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني.

ونرصد أبرز الهجمات الحوثية باستخدام الطائرات بدون طيار خلا عام 2021:

30 يناير 2021:

تمكنت قوات التحالف المشتركة من اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار مفخخة في الأجواء اليمنية أطلقها الحوثيون باتجاه السعودية لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية «واس».

23 يناير 2021:

أعلن «التحالف العربي» اعتراض وتدمير هدف جوي معادٍ تجاه العاصمة السعودية «الرياض».

22 يناير2021:

اعترضت قوات «التحالف العربي» ودمرت طائرة دون طيار مفخّخة كانت تستهدف السعودية.

15 يناير 2021:

قال المتحدث الرسمي باسم قوات «التحالف العربي» العميد الركن تركي المالكي، إن قوات التحالف المشتركة تمكنت من اعتراض وتدمير 3 طائرات دون طيار مفخخة كانت باتجاه المملكة تم إطلاقها من جانب الحوثيين من محافظة «الحديدة» اليمنية.