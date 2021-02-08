34 مرشحا يتنافسون على مقاعد نقابة المحامين في كفر الشيخ

يتنافس 34 مرشحاً على مقاعد انتخابات نقابة المحامين في محافظة كفر الشيخ، المقررة، اليوم الإثنين، على مقعد النقيب و9 عضويات بواقع عضوية عن كل محكمة جزئية، ومقعد للشباب.

ومن المقرر أن تجري انتخابات النقابة الفرعية لمحامين كفر الشيخ، تحت إشراف قضائي، كما تجري عملية الإقتراع في كل محكمة جزئية على مستوى محافظة كفر الشيخ، والمرشح عنها المحامون على مقاعد العضوية التسعة.

وعلى مقعد نقيب المحامين، يتنافس عليه كل من «صبري محمود محمد عتمان»، وشهرته صبري عتمان، عضو النقابة العامة للمحامين الأسبق عن محكمة كفر الشيخ الإبتدائية، و«حاتم سعيد سعد درويش»، وشهرته حاتم درويش، و«فراج فتوح السيد زعفان»، وشهرته فراج زعفان، الأمين العام للنقابة في الدورة المنتهية.

كما يتنافس على مقاعد العضوية 26 مرشحاً بواقع عضوية واحدة عن كل محكمة جزئية بالمحافظة، ففي محكمة قلين الجزئية يتنافس على مقعدها كل من «إبراهيم سيد أحمد محمود الهابط، وشهرته إبراهيم الهابط، و إبراهيم فتوح عبدالله الحصاوي، وشهرته إبراهيم الحصاوي، وشعبان صالح إبراهيم النجار، وشهرته شعبان النجار، وعبدالمولى عبدالجواد عبدالمولى عوض، وشهرته عبدالمولى عوض».

ويتنافس على مقعد محكمة مركز كفر الشيخ الجزئية «السيد صلاح السيد علي مليكة، وشهرته السيد مليكة، وحاتم عبد الجليل إسماعيل عبدالمجيد، وحمدان العمدة عبدالونيس صقر، وشهرته حميدة العمدة».

وفي محكمة البرلس الجزئية، يتنافسعلى المقعد «سعد عبدالمنعم السيد محمد أبوزيد، وشهرته سعد أبو زيد، وعيد عزمي يوسف الخطيب، وشهرته عيد الخطيب»، كما يتنافس أحمد محمد محمود محمد، وعلي محمد علي عبدالقادر، على مقعدمحكمةالحامول، وأحمد عبدالحليم عبدالفتاح السيد أحمد عمر، وسامي ممدوح ندا الغنام، و محمد عبدالمجيد محمد فواز، على مقعد محكمةبندر كفر الشيخ الجزئية، فضلاعن 12 مرشحا يتنافسون على مقاعد 3محاكم.

وعلى مقعد الشباب يتنافس 5 مرشحين هم «أحمد مبروك أحمد سبوخ، وشهرته أحمد سبوخ. وأحمد محمد نجيب بسيوني غلمش، وشهرته أحمد غلمش، وإسلام عبدالكريم عبدالمقصود أحمد، وشهرته إسلام حجازي، وكمال حسن كمال حسن شاهين، وشهرته كمال حسن شاهين، ومحمد كمال علي عبدالسلام، وشهرته محمد كمال دياب».