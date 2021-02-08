إغلاق طريقي الإسكندرية والعلمين بسبب الشبورة الكثيفة

أعلنت الإدارة العامة للمرور تحت إشراف اللواء محمود عبد الرازق مساعد أول وزير الداخلية ومدير الإدارة العامة للمرور إغلاق طريقي الإسكندرية الصحراوي والعلمين الصحراوي في الاتجاهين أمام حركة السيارات و ذلك بسبب وجود شبورة مائية كثيفة تحجب الرؤية.

وكانت الإدارة العامة للمرور، قد اتخت عدة إجراءات للحد من حوادث السيارات بسبب الشبورة، حيث شملت تلك الإجراءات تخصيص غرف عمليات من قبل إدارات المرور على مستوى الجمهورية وذلك لتلقي الشكاوى أو مشكلات أو حوادث على الطرق الصحراوية.

وأهابت الإدارة العامة للمرور بالمواطنين، ضرورة اتباع التعليمات المرورية واتباع قواعد القيادة الآمنة في الشبورة المائية، والتي تضمنت تخفيف السرعة للحد الذي يتناسب فيه مع مستوى الرؤية الأفقية لتغطي مساحة الرؤية المناسبة، وإضاءة أنوار السيارة وعدم إغلاق الشبابيك لمنع تكوين البخار داخل المركبة الأمر الذي يزيد الوضع تعقيداً و يصعب من إمكانية الرؤية.

وتعمل غرفة العمليات على مراقبة ومتابعة حركة السير في الشوارع والمحاور والميادين الرئيسية عن طريق كاميرات المراقبة لرصد أي مخالفات أو تكدس مروري.

وتتابع غرفة الطوارئ حركة المرور على الطرق والمحاور التي تربط المحافظات ببعضها، ويتزامن ذلك مع انتشار الأوناش المرورية، وتعمل الغرفة بطاقة عالية وذلك استعداداً لتلقي أي بلاغات.

ويأتي ذلك ضمن خطة مرورية موسعة بالتنسيق مع جميع إدارات المرور على مستوى الجمهورية لمواجهة الآثار السلبية المترتبة على وجود الشبورة المائية، حيث كثيراً ما تتسبب في إعاقة حركة السير واختناق وتكدس مروري نتيجة الرؤية التي تحجبها الشبورة.

وكانت هيئة الأرصاد الجوية، قد أعلنت ظهور شبورة كثيفة في عدد كبير من محافظات الجمهورية، مشيرة إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر وذلك حفاظاً على أرواح المواطنين.