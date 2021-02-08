عاجل.. اليونان تمدد القيود على الرحلات الدولية حتى 22 فبراير لمنع تفشي كورونا

أعلنت اليونان، تمديد القيود على الرحلات الداخلية والدولية حتى 15 فبراير و22 فبراير الجاري على التوالي، للمساعدة في الحد من انتشار «كوفيد-19».

وقالت صحيفة كاثمريني اليونانية عبر موقعها الإلكتروني، إنه بموجب القيود يجب أن يخضع الركاب المسافرون إلى اليونان لاختبار «بي سي ار» قبل 72 ساعة من وصولهم، وأن يخضعوا لاختبار عشوائي لفيروس كورونا، فيما يتم عزل كافة المسافرين الأجانب لمدة 7 أيام.

وأكدت هيئة الطيران المدني اليونانية، أن المسافرين من بريطانيا سيظلون مطالبين بإجراء اختبار سريع عند وصولهم، بينما تظل الرحلات الجوية من تركيا معلقة.

وأضافت أن معظم الرحلات الجوية من دول خارج الاتحاد الأوروبي يتم حظرها باستثناء 10 دول بما في ذلك المملكة المتحدة.

وبموجب القيود الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ، السبت الماضي، ومن المقرر أن تستمر حتى 15 فبراير الجاري على الأقل، وقدمت السلطات اليونانية حظر تجول لمدة 3 ساعات ليلا في نهاية الأسبوع بالمناطق التي يوجد بها معظم الإصابات.