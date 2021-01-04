الكنيسة في اليونان تتمرد على قرارات الحكومة بشأن كورونا

أصدر المجلس الحاكم للكنيسة المحافظة في اليونان بيانا اليوم الإثنين يطلب من الكهنة السماح للمصلين بالوجود أثناء إقامة شعائر عيد الغطاس الأربعاء.

وتمردت الكنيسة الأرثوذكسية النافذة في اليونان على أمر الحكومة بالإغلاق المؤقت لأماكن العبادة ضمن محاولة أسبوع لتشديد قيود الفيروس قبل إعادة فتح المدارس.

وأعلن المجمع المقدس في اليونان أنه لا يقبل القيود الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ من 3 يناير وتستمر حتى العاشر من الشهر، وسيرسل خطابا للاحتجاج إلى الحكومة.

وبعد أن شهدت اليونان ارتفاعا في عدد الحالات الجديدة والوفيات في نوفمبر، بعد وصول وحدات العناية المركزة إلى أقصى سعتها، فرضت السلطات إغلاقا ثانية.

خففت القيود جزئيا قبل عيد الميلاد، وسمح للكنائس بفتح أبوابها لكن مع الاحتفاظ ببعض القيود.

وأعيد الإغلاق مرة أخرى لمدة أسبوع فيما ترغب السلطات في احتواء تفشي الفيروس لتتمكن المدارس من إعادة فتح أبوابها في 11 يناير بعد توقف شهرين.

كما سمح للكهنة بإقامة قداسات عيد الغطاس لكن دون السماح بوجود مصلين.

وقال المجمع اليوم في بيانه إنه يتعين على الحكومة الاستمرار في تخفيف القيود الذي أعلنته في عيد الميلاد، والذي جاء بعد مفاوضات مع الكنيسة، وأكد أن الكهنة التزموا بكل إجراءات احتواء الجائحة المتفق عليها.

وحث البيان قيادة الاتحاد الأوروبي والحكومة اليونانية على ضمان وجود عدد كاف من اللقاحات المرخص بها على الفور للمواطنين.