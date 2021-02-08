رغم مرور 10 أيام على حريق الدائري.. تصاعد أدخنة سوداء من نوافذ «برج الأحلام»

رغم الدخول في اليوم العاشر من حريق الدائري، إلاّ أنّ الأدخنة السوداء لا تزال تتصاعد من نوافذ العقار المعروف إعلاميا بـ«برج الأحلام»، الذي اندلع فيه الحريق الهائل الذي نشب في المخازن الواقعة بالطابق الأول والثاني والثالث، التابعة ملكيتهم لصاحب العقار.

وأشارت تحقيقات النيابة وتحريات المباحث، أن الحريق الضخم الذي أدى إلى انهيار أجزاء من العقار، كان سببه ماس كهربائي، وكشف مالك العقار «سمير ح.» أن عطلا أصاب اللوحة الكهربائية للمخزن قبل 3 أيام من وقوع الحريق، ورغم قيامه بإصلاحها، إلاّ أنه تفاجأ بنشوب الحريق، وتحفظت قوات الأمن على مالك العقار، عقب وقوع الحادث.

وأخمدت النيران تماما، بعد اشتعال دام ما يقارب الأسبوع، وبدت أثار الحريق الهائل واضحة، حيث انهار جزء كبير من الواجهة الخارجية للبرج الضخم المكون من 14 طابق، وكان الحريق قد دمر تماما المسجد الكائن أسفل البرج، بالإضافة إلى الطابق الأول والثاني والثالث، وألحقت بهم أضرارا كبيرة، كونهم يضمون مخزن الأحذية الذي انطلقت منه شرارة الحريق.

وكانت الحماية المدنية قد دفعت بعدد كبير من سيارات الإطفاء، إلا أنهم فشلوا في السيطرة على الحريق، رغم جهود رجال الحماية المدنية، ورجحت اللجنة الهندسية أن يكون قرار الإزالة هو الأنسب، لكن بعد هدوء النيران، بسبب تصدع الجدران وانهيار سقف المخزن، بالإضافة إلى الضرر الكبير الذي لحق بأعمدة الخرسانة الأساسية للمبنى نتيجة تعرضها للنيران لما يزيد عن 5 أيام.

وجدد قاضي المعارضات بمحكمة جنوب الجيزة، حبس «سمير» مالك العقار المحترق 15 يوما، على ذمة التحقيقات، جاء ذلك عقب القرار الذي أصدره النائب العام المستشار حمادة الصاوي، الذي أمر بحبس صاحب العقار 4 أيام على ذمة التحقيقات.